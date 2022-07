MLS: Bale balaie les rumeurs de retraite et veut jouer encore plusieurs saisons

Gareth Bale a tenu ce lundi sa première conférence de presse depuis son arrivée au Los Angeles FC, en MLS. Face aux rumeurs de retraite après la Coupe du monde 2022, le Gallois a déclaré qu'il avait l'intention de poursuivre encore quelques années.

Arrivé récemment au Los Angeles FC, Gareth Bale n'a signé qu'un contrat d'un an, jusqu'en juin 2023. Le bail de l'ancien joueur du Real Madrid lui permet de continuer à jouer, en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où le Pays de Galles est qualifié. Face aux rumeurs qui annoncent une fin de carrière à l'issue de cette compétition, Bale a tenu à éclaircir ses envies lors de sa conférence de presse de présentation.

"J'ai seulement 32 ans, 33 à la fin de la semaine, et j'ai encore de nombreuses années devant moi", a lancé l'attaquant lors de sa première prise de parole devant les médias, en MLS, ce lundi. Avant d'ajouter: "Je ne suis pas venu ici pour être présent seulement six ou douze mois. Je suis venu ici pour essayer de jouer le plus longtemps possible."

"Jouer ici me donne la meilleure opportunité de continuer en vue du prochain Euro"

Avec le Real Madrid, Gareth Bale reste sur une saison où il a disputé seulement sept matchs toutes compétitions confondues, pour un seul but. Perturbé par les blessures, l'ancien joueur de Tottenham va avoir l'occasion de se relancer. "Je veux faire du mieux que je peux, laisser mon empreinte dans cette ligue. Jouer ici me donne également la meilleure opportunité de continuer en vue du prochain Euro (2024) et peut-être même plus loin, a lancé Gareth Bale, en sous-entendant la Coupe du monde 2026. Donc mon plan est vraiment de travailler dur."

Pour rappel, la Coupe du monde 2026 aura lieu notamment aux Etats-Unis, mais aussi au Mexique et au Canada. L'Euro 2024 se tiendra lui en Allemagne.

Après avoir vanté les installations et le staff du club, Gareth Bale a noté son souhait de durer "le plus longtemps possible". En parallèle, il compte aider à développer le football aux Etats-Unis. "Pour les joueurs qui ont beaucoup de vécu dans leur carrière, je pense que nous devons également avoir la responsabilité de développer ce sport dans le monde entier", a estimé Bale, qui veut aussi aider les jeunes joueurs de son club, avec Giorgio Chiellini, l'autre recrue estivale.

"C'est une ligue qui grandit vraiment, a déclaré Bale à propos de la MLS. Elle a parcouru un long chemin au cours des dix dernières années et tout le monde s'efforce de l'améliorer. Les joueurs qui viennent le voient également. Je pense que personne ne voit maintenant ce championnat comme une ligue de retraités."