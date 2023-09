MLS: Di Caprio, Tom Holland, le Prince Harry... l'incroyable liste de stars présentes à Los Angeles pour voir Messi

Selena Gomez, Leonardo Di Caprio, Tom Holland, le Prince Harry... De nombreuses stars étaient présentes dans les travées du Banc of California Stadium pour voir Lionel Messi dans ses oeuvres face au Los Angeles FC.

Il y avait du beau monde dans les tribunes du Banc of California Stadium. Pour la première visite de Lionel Messi à Los Angeles, les stars d'Hollywood étaient nombreuses pour voir la Pulga dans ses oeuvres lors de la victoire de l'Inter Miami. Acteurs, sportifs, musiciens... Une trentaine de célébrités étaient enregistrées sur la liste des VIP, dont James Harden, LeBron James, Leonardo Di Caprio, le Prince Harry, Selena Gomez ou le groupe de rock Rage Against The Machine selon Marca.

Une liste non exhaustive sur laquelle on retrouvait également Gerard Butler, Will Ferrell, le groupe Cypress Hill, Magic Johnson, Toby McGuire, Tyga ou encore Ed Norton.

Messi porte encore Miami

Déjà auteur de onze buts en dix matchs avec sa nouvelle équipe, l'Argentin s'est mué en passeur décisif ce dimanche. Le deuxième but de Miami est le fruit d'une combinaison entre trois anciens du FC Barcelone: lancé par Sergio Busquets, Messi a servi Jordi Alba dans la surface pour un but du pied gauche (2-0). La star argentine a également offert le troisième but des Floridiens à l'Equatorien Leonardo Campana, pour sceller le triomphe à la 83e minute (3-0). Los Angeles a sauvé l'honneur à la 90e minute.

Malgré une impressionnante série de onze rencontres sans défaite, Miami reste 14e de la conférence ouest, à huit points de la 9e place, qualificative pour les play offs, mais avec deux matches en retard.