MLS: pas au mieux à l'Inter Miami, Higuain vers une retraite en fin de saison

Attaquant de l’Inter Miami depuis 2020, Gonzalo Higuain pourrait raccrocher les crampons à la fin de la saison, en résiliant son contrat avec le club de David Beckham. Désireux de réduire sa masse salariale, l’équipe américaine serait ouverte à l’idée de se débarrasser du buteur argentin.

À 33 ans, Gonzalo Higuain pourrait raccrocher les crampons à la fin de la saison, alors qu’il lui reste encore un an de contrat avec son club. Selon The Sun, l’Inter Miami, en proie à des soucis financiers, serait enclin à l’idée de résilier le contrat de l’Argentin qui ne brille pas par ses performances avec 11 buts en 35 matchs et émarge à 5,7 millions par an.

Victime de pépins avec une condition physique considérée comme peu optimale par le club, Pipita pourrait profiter de la rupture de son contrat pour prendre sa retraite, selon le média anglais. Il faut dire qu’à son arrivée aux Etats-Unis, l’ancien joueur du Real Madrid avait admis, sur la chaîne Twitch de Christian Vieiri, qu’il ne pensait pas avoir besoin d'évoluer à un haut niveau pour performer en MLS: "Je pensais venir ici et jouer avec une cigarette dans la bouche et en fait, c’est difficile."

Le déclin après Naples

Malgré son déclin à l’Inter Miami, avec seulement 11 buts depuis son arrivée en 2020, Gonzalo Higuain a marqué de son empreinte de nombreux clubs avec des réalisations en pagaille, notamment au Real Madrid et à Naples. Mais c’est surtout en 2015-2016 que l’Argentin a connu sa meilleure saison sur le plan comptable, avec le club italien, inscrivant 36 buts en 35 matchs de championnat.

Meilleur buteur de Serie A, l’Argentin avait quitté Naples à l’issue de la saison pour rallier la Juventus où, peu à peu et malgré une belle première saison à 24 buts, il avait perdu sa place de titulaire. Prêté sans succès à l’AC Milan et Chelsea, Higuain aura connu une fin de carrière compliquée. Celle-ci pourrait finalement s'arrêter rapidement.