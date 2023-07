MLS: pour Beckham, Messi "aura besoin de temps pour s'adapter"

A trois jours des grands débuts de Lionel Messi avec l'Inter Miami, le propriétaire de la franchise David Beckham, lui aussi passé par la MLS en fin de carrière, a prévenu qu'il faudrait un temps d'adaptation pour l'Argentin.

David Beckham demande un peu de patience pour Lionel Messi. Nouveau joueur de l'Inter Miami, l'attaquant argentin "aura besoin de temps pour s'adapter", a estimé le copropriétaire du club floridien mardi, ajoutant que le septuple Ballon d'or devrait faire ses débuts vendredi.



"Quel que soit leur niveau, quel que soit leur statut, (Leo Messi) et Sergio Busquets auront besoin de temps pour s'adapter", a affirmé l'Anglais après avoir vu l'ancien meneur du FC Barcelone et du PSG s'entraîner pour la première fois à Miami. "Ils vont peut-être nous surprendre, nous allons peut-être gagner tous les matches, mais nous devons être patients."



Les deux joueurs sont arrivés en Floride cet été et devraient être rejoints par leur ancien coéquipier au Barça Jordi Alba, comme l'a révélé le président du club Jorge Mas plus tôt dans la journée.

"C'est un football différent"

Plus grande vedette du football mondial à débarquer en MLS depuis le passage du Brésilien Pelé au Cosmos de New York (1975-1977), Messi, qui s'est engagé jusqu'en 2025, portera ses nouvelles couleurs dès vendredi lors du match contre les Mexicains de Cruz Azul, selon Beckham. "Leo (Messi) jouera une partie du match mais ce sera à l'entraîneur et à Leo de juger s'il est prêt parce que nous savons qu'il a été absent des terrains pendant plusieurs semaines, avec sa famille, a-t-il rappelé. Mais il a l'air en forme."



Star du ballon rond lors de sa signature pour le Galaxy de Los Angeles en 2007, Beckham a insisté sur le fait que le championnat nord-américain nécessitait un temps d'adaptation. "C'est un style de football différent, un niveau évidemment un peu différent de celui auquel certains nouveaux joueurs sont habitués, a-t-il indiqué. Mais au bout du compte, le niveau dans ce pays est bon, il est très bon."



Même si les standards de la MLS sont bien inférieurs à ceux des meilleurs championnats d'Europe, où Messi à joué l'intégralité de sa carrière en club, plusieurs gloires de ce sport ayant rejoint l'Amérique du Nord en fin de carrière ont eu du mal à s'y épanouir. Les voyages très fréquents d'un fuseau horaire à un autre, le fait de jouer sur du gazon artificiel et avec des coéquipiers moins bons sont autant de raisons qui peuvent expliquer ces difficultés.