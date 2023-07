Inter Miami: les premières images de Messi à l’entraînement sous ses nouvelles couleurs

Deux jours après sa présentation spectaculaire au Drive Pink Stadium, Lionel Messi a participé à sa première séance d’entraînement avec l’Inter Miami. Aux côtés de Sergio Busquets, la star argentine est apparue détendue au sud-est de la Floride.

Un tunnel de bienvenue. Lionel Messi a été chaleureusement accueilli par ses nouveaux coéquipiers, ce mardi, lors de sa première séance d’entraînement avec l’Inter Miami. Deux jours après sa présentation de rock star au Drive Pink Stadium, le septuple Ballon d’or a eu droit à une haie d’honneur en pénétrant sur le terrain d’entraînement de son nouveau club. Vêtu d’un t-shirt gris et d’un short noir, le taulier argentin est apparu détendu à l’heure de ses premières foulées au sud-est de la Floride.

Sous un ciel plus clément que dimanche, la Pulga en a profité pour retrouver son compatriote Gerardo "Tata" Martino, nommé sur le banc de la franchise américaine après le départ de l’Anglais Phil Neville. Un coach, né comme lui à Rosario, avec lequel il a travaillé au Barça lors de la saison 2013-2014. Pour son premier entraînement à Miami, Leo Messi était accompagné de Sergio Busquets, l’ancien capitaine du FC Barcelone, lui aussi fraîchement recruté par le club US.

Lionel Messi à l'entraînement avec l'Inter Miami le 18 juillet 2023 © AFP

En attendant ses grands débuts en match officiel

Sous les yeux des photographes, le champion du monde 2022 a enchaîné les courses et les exercices avec ballon. L’occasion d’échanger avec ses partenaires, actuellement en difficulté en Major League Soccer. Après 22 matchs, l’Inter Miami occupe la dernière place de la Conférence est, avec 5 victoires, 3 nuls et 14 défaites. Contrairement aux championnats européens, la MLS se déroule sur une année civile, avec une saison régulière, des playoffs et une finale (prévue en octobre).

A voir désormais quand l’ancien joueur du PSG, parti libre à l’issue de son contrat, débutera en compétition avec la franchise co-détenue par David Beckham, fondée en 2018 et intégrée à la MLS depuis 2020. En fonction de ses sensations, son baptême pourrait intervenir rapidement. Dans les prochains jours, les Hérons disputeront la Leagues Cup, une compétition estivale entre équipes américaines et mexicaines lancée cette année. Un premier match face à Cruz Azul est programmé ce vendredi. Messi découvrira ensuite la Major League Soccer lors de la deuxième partie de saison, potentiellement le 20 août face à Charlotte.