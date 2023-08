PSG: Messi en remet une couche sur sa vie "difficile" à Paris

A l'occasion d'une conférence de presse organisée ce jeudi par l'Inter Miami, Lionel Messi a évoqué son intégration dans la ville de Floride et a comparé la situation avec celle qu'il avait vécu lors de son arrivée à Paris. "C'est très différent", insiste l'attaquant argentin.

"C'est très différent de ce qui m'arrive aujourd'hui." Un peu plus d'un mois après son arrivée à Miami, où il s'est engagé pour deux saisons et demi avec le club de l'Inter Miami, Lionel Messi était invité en conférence de presse ce jeudi. L'ocasion pour l'attaquant argentin de parler de son intégration au sein de la ville de Floride et de rappeler son mauvais passage à Paris.

Interrogé pour savoir comment il se sentait à Miami, Messi répond: "Nous sommes encore en train de nous installer. Nous n'avons pas encore la maison dans laquelle nous allons vivre pour de bon. Mais l'adaptation a été très facile. Les gens rendent les choses très faciles, du club aux fans que je rencontre dans la rue. La ville dans laquelle nous nous trouvons est spectaculaire et nous permet de vivre la journée en paix et avec beaucoup de bonheur."

"Nous sommes en train de nous installer. Mes enfants vont bientôt commencer l'école. C'était beaucoup plus facile que nous le pensions, nous avions vécu l'expérience de Barcelone à Paris. C'était compliqué, mais c'était différent", dit-il sans vouloir s'étaler sur le sujet. La vie parisienne et le rythme d'entraînement imposé au PSG étaient deux éléments que l'Argentin avait déjà pointé du doigt dans une interview pour Sport et Mundo Deportivo après son départ du club parisien.

"Mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais"

Il a justement été invité par les journalistes américains à comparer son expérience actuelle avec celle vécue lors du déménagement à Paris: "Comme je l'ai dit à l'époque, mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais. C'était du jour au lendemain. J'ai dû m'habituer rapidement à un nouvel endroit après tant d'années passées à Barcelone. C'était difficile, mais heureusement, c'est très différent de ce qui m'arrive aujourd'hui à Miami."

"J'étais déjà venu ici, en vacances, et je savais à quoi ressemblait la ville. J'aimais déjà le fait d'être à Miami. Cela m'a beaucoup rapproché. Pour l'instant, à cause des matchs qui se suivent, nous n'avons pas pu sortir et visiter. Je suis heureux et je profite de cette nouvelle étape dans ce pays. C'est quelque chose qui m'a toujours effleuré l'esprit."



"Depuis mon arrivée, l'accueil a été impressionnant, c'est une ville où il y a beaucoup de Latinos et cela facilite aussi les choses. Les Latinos sont beaucoup plus proches et démonstratifs. Ils vous montrent de l'affection tout le temps, c'est la chose la plus saine et la plus agréable pour pouvoir s'installer et profiter."