PSG: "Je n'étais pas heureux", Messi se confie sur son mal-être à Paris

Dans ses entretiens accordés aux médias espagnols, Lionel Messi annonce son choix de signer à l'Inter Miami et revient en même temps sur ses deux années au PSG. Sans langue de bois.

Il a fait son choix. Dans un entretien accordé ce mercredi à deux journaux espagnols, Sport et Mundo Deportivo, Lionel Messi confirme son envie de rejoindre l’Inter Miami plutôt que l’Arabie saoudite ou le FC Barcelone. "J'ai décidé que j'allais à Miami", annonce le septuple Ballon d’or, qui profite aussi de ces entretiens pour faire un bilan de ses deux années passées au PSG. Sans faire de langue de bois sur le mal-être qu’il a pu ressentir dans la capitale française.

"La vérité, c'est que la première année a été très difficile, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, pour différentes raisons, explique-t-il. La deuxième année, les six premiers mois, je me suis senti très, très bien, très à l'aise dans le club, dans la ville, avec ma famille. Au milieu, il y a eu la Coupe du monde et je pense que la Coupe du monde a marqué un peu toutes les équipes en général, elle a marqué un peu la saison, avec une compétition aussi importante au milieu pour la première fois. Je pense que cela a beaucoup conditionné la saison. J'espérais terminer la saison d'une autre manière, mais ces deux années ont été difficiles pour moi en général, mais elles sont maintenant derrière moi."

"Je ne me suis pas amusé"

Célébré en rock star lors de son arrivée au cœur de l’été 2021, Messi a mis fin à son histoire parisienne sous les sifflets du Parc des Princes samedi dernier. La conclusion de deux années de désamour et d’un mariage qui n’aura jamais vraiment fonctionné avec les supporters, qui auraient aimé compter sur lui pour aller au bout en Ligue des champions. L’ancien Barcelonais, lui, a visiblement eu un peu de mal à se faire à la vie parisienne. Dans ses interviews, il reconnaît que ce qu’il a vécu en France a compté dans sa décision de rejoindre l'Inter Miami.

"Un peu oui, parce que comme je viens de le dire, ce sont deux années pendant lesquelles je n’étais pas heureux, je ne me suis pas amusé, et cela a affecté ma vie de famille, j'ai manqué beaucoup de choses dans la vie de mes enfants à l'école, poursuit Messi. À Barcelone, j'allais les chercher, ici je le faisais beaucoup moins, je partageais moins d'activités avec eux. C'est aussi ce qui a motivé ma décision, pour renouer, entre guillemets, avec ma famille, avec mes enfants, et profiter du quotidien. J'ai eu la chance de tout réussir dans le football et maintenant cela va un peu au-delà de l'aspect sportif, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup, c’est plus l'aspect familial."

En deux saisons au PSG, qu'il va quitter libre pour filer en MLS, Messi aura disputé 75 matchs pour un total de 32 buts et 35 passes décisives.