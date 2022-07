Manchester City : Bernardo Silva répond aux rumeurs qui l'envoient au Barça ou au PSG

Annoncé possiblement sur le départ de Manchester City et évoqué au Barça voire au PSG, Bernardo Silva a répondu aux rumeurs au micro de Sky Sports, à l’issue du match amical remporté par son équipe face au Club America mercredi (2-1).

Depuis son arrivée à Manchester City en 2017, Bernardo Silva n’a jamais déçu Pep Guardiola. Régulier à un très haut niveau, le milieu offensif portugais est depuis plusieurs années l’un des meilleurs joueurs des Cityzens. Fiable et très peu blessé, l'ancien Monégasque n’a jamais fait de saison à moins de 40 matchs, en cinq ans passés en Angleterre. Après plusieurs saisons au même endroit, pourrait-il avoir envie d'ailleurs? Des rumeurs envoient, ces dernières semaines, Bernardo Silva dans d’autres grands clubs d’Europe, au FC Barcelone voire au PSG.

Son avenir semble s’écrire à Manchester... pour l'instant

Raheem Sterling et Gabriel Jesus ont déjà quitté le club, ce qui pourrait freiner l'envie potentielle de Manchester Cityde vendre son joueur portugais. Désireux d’avoir un effectif quantitatif pour tout remporter, Pep Guardiola ne serait plus du tout enclin à laisser filer son milieu de terrain.

Cette nuit, après la victoire de Manchester City face au Club America (2-1), Bernardo Silva, qui était titulaire et a joué 76 minutes, a réagi à l’issue du match au micro de Sky Sports: "Je prépare ma saison du mieux que possible. Tant que je jouerai pour Manchester City, je donnerai toujours le meilleur de moi-même pour le club. C’est fantastique et je ne peux que respecter ça", s’est-il exprimé. Des propos quelque peu évasifs qui ne suffiront certainement pas à éteindre toutes les rumeurs concernant un possible départ.