Bayern Munich: Salihamidzic tacle à son tour Lewandowski

Dans un entretien à la presse allemande, Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich, est revenu sur le départ de Robert Lewandowski, qu'il ne comprend pas. L'attitude de l'attaquant polonais, qui a rejoint le FC Barcelone, n'a pas vraiment plu.

Le Bayern Munich a connu des ruptures moins douloureuses. Au club depuis 2014, où il a disputé 375 matchs et marqué 344 buts, Robert Lewandowski a quitté la Bavière à un an du terme de son contrat, rejoignant le FC Barcelone. Si l'opération a rapporté 45 millions d'euros aux Munichois, elle semble passer difficilement après tant d'années d'aventure commune.

"En tant que joueur, j'aurais rempli mon contrat"

Voilà plusieurs mois que Robert Lewandowski avait signifié son envie de partir cet été, quitte à forcer ses dirigeants. Il a finalement rejoint le Barça où il a signé pour trois saisons, avec une année supplémentaire en option. La pression exercée par le Polonais pour partir n'a pas franchement plu. "Ma compréhension de son attitude est vraiment de zéro virgule zéro, a commenté le directeur Hasan Salihamidzic dans des propos rapportés par Kicker. En tant que joueur, j'aurais clarifié la situation en interne et pour moi-même et rempli mon contrat."

Mardi, Julian Nagelsmann, le technicien du Bayern Muncih, avaiy déjà adressé un tacle à Robert Lewandowski. "Parfois, quand on jouait avec Lewandowski, c'était un peu plus facile de défendre sur nous, a estimé l'entraîneur, en place depuis l'été dernier. Maintenant, nous serons plus flexibles en attaque. Nos fans n'ont pas besoin de s'inquiéter."

Président du Bayern Munich, Oliver Kahn a lui aussi multiplié les rappels à l'ordre ces derniers jours, se montrant souvent inflexible dans des déclarations publiques. En attaque, le dernier champion d'Allemagne s'est renforcé avec le recrutement de Sadio Mané. Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch sont les autres renforts de l'été.