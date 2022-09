Manchester United: ten Hag prédit de nombreux buts à Cristiano Ronaldo "quand il sera plus en forme"

Erik ten Hag, manager de Manchester United, assure que Cristiano Ronaldo, buteur pour la première fois de la saison jeudi contre Tiraspol, est proche de retrouver son meilleur état de forme.

C’est un petit évènement dans son immense carrière. Cristiano Ronaldo a inscrit son premier but en Ligue Europa, jeudi lors de la victoire de Manchester United sur le terrain du Sheriff Tiraspol. Le Portugais n’avait plus cette compétition depuis ses grands débuts professionnels avec le Sporting Lisbonne lors de la saison 2002-2003 (elle s’appelait alors Coupe de l’UEFA). Depuis, il avait toujours participé à la Ligue des champions, ce qui n’est pas le cas cette saison avec Manchester United. Sa réalisation - sur penalty - est surtout sa première de la saison après un été mouvementé par ses envies d’ailleurs.

"Quand il sera plus en forme, il marquera plus"

Erik ten Hag - qui a toujours publiquement affirmé compter sur CR7 - s’est réjoui de ce but et en promet de nombreux autres quand son joueur sera dans un état de forme optimal. Et il n’en est pas loin. "Il est vraiment proche, a assuré le technicien néerlandais. Quand il sera plus en forme, il marquera plus. Il est totalement engagé dans ce projet, totalement impliqué, il a aussi des relations qui se créent autour de lui sur le terrain. Il construit ces connexions, donc je suis content de cela."

Le Portugais a affiché son soulagement d’avoir enfin trouvé le chemin des filets sur son compte Instagram. "Heureux de marquer et d’aider l’équipe à gagner, a-t-il déclaré. Trois points importants, bien joué les gars." Après son faux départ, la star portugaise a été reléguée dans la hiérarchie des attaquants depuis le début de saison avec une seule titularisation et cinq entrées en jeu en Premier League.

Il a revanche débuté les deux rencontres des Red Devils en Ligue Europa. En s’imposant en Moldavie jeudi, Manchester a relevé la tête après une défaite surprise à domicile face à la Real Sociedad (0-1) en ouverture. Les Mancuniens ne joueront pas ce week-end puisque leur rencontre face à Leeds a été reportée en raison des funérailles de la reine d’Angleterre Elizabeth II.