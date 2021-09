Mario Mandzukic met un terme à sa carrière à 35 ans

Ancien joueur du Bayern Munich, de l'Atlético ou encore de la Juventus Turin, vice-champion du monde avec la Croatie, Mario Mandzukic a décidé de prendre sa retraite. Il était libre depuis son départ de l'AC Milan.

C’est un grand nom du foot croate qui tire sa révérence. A 35 ans, Mario Mandzukic a décidé de prendre sa retraite. Il l’a annoncé d’une façon aussi originale que touchante ce vendredi en publiant une lettre ouverte sur ses réseaux sociaux dans laquelle il s’adresse "au petit Mario" pour revenir sur les grandes lignes de sa carrière.

"En portant ces crampons, les premiers de ta vie, tu ne pourras même pas imaginer ce que tu réaliseras dans le football. Tu vas marquer des buts dans les plus grands stades et remporter les plus gros trophées sous les maillots des plus grands clubs. Sous le maillot de l'équipe nationale croate, tu écriras quelques-uns des moments les plus importants du sport croate (...) Surtout, tu réussiras car tu donneras toujours le meilleur, et à la fin de ta carrière tu seras fier. Tu trouveras le bon moment pour mettre fin à ta carrière de joueur, mettre ces crampons dans une vitrine et tu seras heureux de ne pas avoir de regrets. Le football fera toujours partie de ta vie, mais tu attendras avec impatience un nouveau chapitre", écrit le désormais ex-attaquant.

Un très beau palmarès

Avec un joli clin d’œil en conclusion : "Si tu joues contre l'Angleterre en demi-finale de Coupe du monde, sois prêt vers la 109e minute." Une référence à son but si important inscrit en 2018 face aux Three Lions, synonyme de qualification pour la finale du Mondial russe. Devenu vice-champion du monde cette année-là, avec un csc et un but lors de la finale perdue par la Croatie contre l’équipe de France, Mandzukic s’est bâti un solide palmarès. Son passage au Bayern Munich entre 2012 et 2014 lui a notamment permis de gagner deux titres de champion d’Allemagne, une Ligue des champions et une Coupe du monde des clubs, entre autres. Avec la Juventus, où il a évolué de 2015 à 2019, il a aussi gagné la Serie A à quatre reprises.

Passé également par le Dinamo Zagreb, Wolfsburg ou encore l’Atlético de Madrid, international aux 89 sélections (33 buts), il a disputé son dernier match le 23 mai dernier avec l'AC Milan.