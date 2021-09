Equipe de France: pour Lloris, quelque chose s'est brisé défensivement contre la Suisse

En conférence de presse ce vendredi, à la veille du déplacement en Ukraine (samedi 20h45) pour un match comptant des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Hugo Lloris est revenu sur les récents problèmes défensifs de l'équipe de France. Pour le capitaine des Bleus, il y a "certainement des choses à rectifier".

Le scénario face à la Suisse, lors du dernier Euro 2021, laissera sans doute des traces à moyen terme dans les esprits des joueurs de l'équipe de France, demandant du temps pour être définitivement balayé. En conférence de presse ce vendredi, à la veille du déplacement en Ukraine pour un match (samedi 20h45) comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Hugo Lloris a abordé les récents problèmes défensifs des Bleus.

Si l'équipe de Didier Deschamps menait 3-1 face à la Suisse à dix minutes de la fin du temps réglementaire, lors du dernier huitième de finale de l'Euro, la France avait montré des fébrilités défensives, remontée puis finalement éliminée à l'issue d'une séance de tirs au but.

"Des choses à rectifier"

"Ce qui est assez curieux, c'est qu'on restait sur quatre matchs sans prendre de but avant la Hongrie. Depuis, on en concède trop. Quand on regarde les matchs les uns après les autres, ce sont des scénarios différents. Le sentiment que j'ai, c'est qu'on a perdu cette force collective sur le plan défensif uniquement sur le match contre la Suisse, les dix dernières minutes, a estimé Hugo Lloris, plus de deux mois après les faits. Sur le reste, le Portugal c'est deux penalties concédés, face à la Hongrie c'est un but concédé contre le cours du jeu et ça a été le cas également face à la Bosnie."

Pour sa rentrée, à Strasbourg mercredi soir, l'équipe de France a concédé le nul (1-1) face à la Bosnie-Herzégovine, et a été menée au score après un but d'Edin Dzeko. "Il y a certainement des choses à rectifier, notamment dans la maîtrise du ballon et éviter les pertes de balles faciles, a jugé le capitaine et gardien des Bleus. Demain, on risque d'avoir la possession, il faut faire attention au ballon et ne pas le perdre bêtement. Et surtout être bien équilibrés pour éviter de se faire contrer."

Après quatre journées lors de ces éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l'équipe de France conserve la tête du groupe D avec huit points contre quatre pour l'Ukraine, deuxième. La trêve internationale se terminera mardi prochain (20h45), au Parc OL, pour les Bleus avec la réception de la Finlande. Deux rencontres qui se joueront sans Kylian Mbappé, blessé face à la Bosnie-Herzégovine et qui n'a pas été remplacé.