Maroc: la Fédération dément les rumeurs sur une éviction de Vahid Halilhodzic

Face aux spéculations autour d'un possible départ de Vahid Halilhodzic à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, la Fédération marocaine a publié un communiqué ce dimanche pour mettre les choses au point.

Une mise au point de quelques lignes. Dans un communiqué publié ce dimanche, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) met les choses au point concernant l’avenir de Vahid Halilhodzic (69 ans).

"La Fédération dément les informations relayées par certains médias selon lesquelles M. Walid Regragui (actuel entraîneur du Wydad Athletic Club, ndlr) aurait signé un contrat d’entraineur de la sélection nationale A. La FRMF rappelle que M. Vahid Halilhodzic est l’actuel entraîneur des Lions de l’Atlas", peut-on lire.

Halilhodzic critiqué au Maroc

Face aux spéculations autour d'un départ de Vahid Halilhodzic, la Fédération avait déjà démenti en mai dernier le "limogeage" de son sélectionneur, dont le futur paraît incertain à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre).

Ecarté par le passé par la Côte d'Ivoire, qu'il venait de qualifier pour le Mondial 2010, puis par le Japon, qui s'était hissé vers le Mondial 2018, Halilhodzic redoute de vivre un nouveau crève-cœur avec le Maroc, qui a décroché son billet pour le Qatar en mars après avoir écarté la République démocratique du Congo en match de barrage.

Malgré la qualification pour la prochaine Coupe du monde, l’ancien coach du PSG et du FC Nantes a été critiqué au Maroc pour ses choix, comme sa décision de ne plus convoquer en équipe nationale Hakim Ziyech. Au Qatar, le Maroc sera opposé à la Croatie, la Belgique et au Canada, dans le groupe F.