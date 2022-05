Maroc: Vahid Halilhodzic rappelle les punis Mazraoui et Harit

A l’occasion des qualifications pour la CAN 2023, qui se tiendra en Côte d’Ivoire, Vahid Halilhodzic, sélectionneur du Maroc, a dévoilé sa liste des 23. Pourtant brouillés avec le sélectionneur bosnien, Amine Harit et Noussair Mazraoui font leur retour avec les Lions de l’Atlas.

Les esprits s’apaisent au Maroc. Privée de Noussair Mazraoui et d’Amine Harit depuis presque de deux ans, la sélection marocaine pourra compter sur ses deux joueurs majeurs pour le prochain rassemblement. Vahid Halilhodžić et les ancien bannis ont visiblement mis leurs différends de côté.

Plus d’un an après l’incident entre Mazraoui et coach Vahid lié à une bouteille d’eau que le défenseur avait refusé de boire car il n’avait pas soif, les deux hommes se sont rencontrés à Amsterdam pour échanger sur un possible retour en sélection. Des photos du nouveau latéral du Bayern Munich et Halilhodžić posant avec le drapeau et une bouteille d’eau laissaient croire à un possible retour en sélection, désormais acté.

Autres tensions mises de côté, celles entre l’ancien technicien nantais et Amine Harit. Boudé par coach Vahid pour raisons disciplinaires, les deux hommes se sont écharpés en début de saison par conférences de presse interposées. Le joueur de l’OM fait son retour un an et demi après sa dernière apparition avec le Maroc.

Si les tensions entre le sélectionneur du Maroc avec Harit et Mazraoui semblent être de l’histoire ancienne, celles avec Hakim Ziyech sont toujours d’actualité. L'entraîneur natif de Mostar s'était emporté contre l'ailier de Chelsea en 2021: "Son comportement lors des deux derniers rassemblements, surtout le dernier, ne correspond pas à celui d’un joueur de l’équipe nationale qui doit être porteur de choses positives, comme leader. Il est arrivé en retard et, après, il a même refusé de travailler. (…) Ça ne sert à rien de discuter ensuite, pour l’entraîneur, la réponse elle est là. L’équipe nationale est au-dessus de tout, personne ne peut la prendre en otage", rapportait Le Matin.

Non convoqué depuis juin 2021, Ziyech a fait savoir qu’il ne voulait plus remettre les pieds en sélection. Du côté de Halilhodžić, il s’était montré clair au sujet de Mazraoui et Ziyech en affirmant qu’il "ne parlerait plus jamais d’eux. C’est fini”, avant de revenir sur sa décision pour Mazraoui. Toujours au rayon des retour, Adel Taarabt refait lui aussi surface avec les Lions de l'Atlas. Titulaire régulier avec le Benfica, l'ancien de QPR retrouve la sélection après un an d'absence.

Le Maroc défiera les Etats-Unis le 2 juin en amical avant d’affronter l’Afrique du Sud et le Libéria le 9 et 13 juin prochain pour bien débuter cette campagne de qualification pour la CAN 2023.