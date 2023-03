Maroc: "Nous sommes derrière Achraf", Regragui soutient Hakimi, accusé de viol

A l’occasion de l’annonce de sa liste pour les matchs amicaux face au Brésil et au Pérou, le sélectionneur marocain Walid Regragui a tenu à exprimer son soutien à son latéral droit Achraf Hakimi. Le joueur du PSG est visé par une enquête pour viol.

Du soutien pour Achraf Hakimi. Walid Regragui a soutenu son arrière droit lundi lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour affronter le Brésil (le 25 mars à Tanger) et le Pérou (le 28 à Madrid). Le joueur du PSG présent dans le groupe des Lions de l’Atlas est accusé par une femme de l'avoir violée le 25 février chez lui à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Après avoir été mis en examen, il a été placé sous contrôle judiciaire. A l’approche de ces deux rencontres amicales des demi-finalistes de la Coupe du monde au Qatar, le sélectionneur marocain a tenu apporter son soutien au Parisien.

"Il est serein"

"J’ai parlé avec Achraf. Je parle souvent avec lui comme avec tous mes joueurs, a déclaré Walid Regragui. Il est serein, c’est le plus important. Nous, on est avec lui. Il y a la présomption d’innocence. Jusqu’à preuve du contraire, nous et tous les Marocains, nous sommes derrière Achraf. On le soutient. Il faut qu’il pense au football d’abord. Des gens vont s’occuper de ces affaires pour lui. On est de tout cœur avec lui. Je pense que ça lui fera du bien de rentrer au Maroc, de sentir le soutien. C’est quelqu’un qui est fort sur le terrain et en dehors", conclut le boss des Lions de l’Atlas.