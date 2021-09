Maroc: "On se croyait dans Call of Duty", témoigne Saïss après le coup d'Etat en Guinée

Capitaine du Maroc, Romain Saïss était présent à Conakry dimanche lors du coup d'Etat militaire dans la capitale guinéenne. Il a raconté au Dauphiné Libéré cette journée pour le moins stressante.

L'enfer du dimanche, version Guinée. Alors que les joueurs de la sélection marocaine étaient le week-end passé à Conakry, pour disputer un match qualificatif pour le Mondial 2022, les Lions de l'Atlas ont eu la très mauvaise surprise d'assister à un coup d'Etat militaire depuis les fenêtres de leur hôtel guinéen.

Après de nombreuses heures d'incertitude, et l'annonce de la fermeture des frontières terrestres et aériennes, les Marocains ont finalement pu s'envoler vers Casablanca dans la soirée de dimanche. Mais ils ont visiblement été marqués par les événements observés à Conakry, comme l'a confié le capitaine Romain Saïss - enfant du Drôme - au Dauphiné.

"On voyait des militaires courir avec je ne sais quel fusil"

"Toute la journée, on a vu des voitures remplies de militaires armés en bas de notre hôtel, ce n'était pas la guerre, mais presque, témoigne-t-il auprès du quotidien régional. On entendait des coups de feu, certains joueurs ont pensé que c'était un feu d'artifice. On nous a alors de nouveau expliqué qu'un coup d'État était mené par des forces spéciales. On a vraiment pris conscience de la situation."

Et pris un peu peur, forcément. "De nos fenêtres, on voyait des militaires courir avec je ne sais quel fusil, poursuit le joueur de Wolverhampton. On se croyait dans Call of Duty (un jeu vidéo, ndlr)."

Si les joueurs guinéens ont eux dû rester plus longtemps à Conakry, ceux évoluant en France, à savoir Saïdou Sow (Saint-Etiennne), Abdoulaye Sylla (Nantes), Mohamed Bayo (Clermont), Florentin Pogba (Sochaux) et Issiaga Sylla (Toulouse), ont pu bénéficier de l'aide de leurs clubs pour rentrer mardi dans l'Hexagone. La rencontre, elle, a logiquement été reportée à une date ultérieure.