Masato Kudo, ex-international japonais, est mort à 32 ans

L'attaquant international japonais Masato Kudo, qui a été champion au Japon et a évolué également aux Etats-Unis et en Australie, est mort vendredi à 32 ans, a annoncé son club.

Le football japonais a appris la disparation vendredi de Masato Kudo, un ancien international. L'attaquant s'est éteint à 32 ans, comme l'a indiqué le Tegevajaro Miyazaki, son dernier club, qui évoluait en troisième division au pays du Soleil levant. Le joueur a succombé à la suite d'une opération au cerveau, qui devait traiter une maladie fulgurante.

"Il avait une personnalité merveilleuse"

Homme aux quatre sélections (deux buts) avec le Japon, Masato Kudo a évolué également aux Etats-Unis et en Australie. "Il avait une personnalité merveilleuse et arrivait tous les matins à l'entraînement avec un sourire radieux sur le visage", a déclaré Warren Moon, l'entraîneur de Brisbane, club de Kudo entre 2020 et 2021. "Il va beaucoup nous manquer et nous sommes de tout coeur avec sa femme et sa petite fille en ce triste moment."

Masato Kudo a écrit les plus belles pages de sa carrière avec Kashiwa Reysol, où il a été champion en 2011. Entre 2009 et 2015, il a participé à 262 matchs pour 92 buts. En 2016, il avait connu une courte expérience en MLS, au sein des Vancouver Whitecaps. Il était reparti au Japon ensuite, pour une aventure avec le Sanfrecce Hiroshima.

Kudo était "un joueur très performant" qui n'avait "aucune arrogance et se montrait toujours très agréable avec ses coéquipiers, le club et les supporters", a indiqué lcommuniqué de Tegevajaro Miyazaki.