Football: "Le rêve est terminé", l'émotion d'Higuain après son dernier match

Gonzalo Higuain a vu la fin de sa carrière arriver plus tôt qu'il ne l'espérait après l'élimination de son équipe de l'Inter Miami en play-offs de la Major League Soccer (MLS).

L'attaquant franco-argentin Gonzalo Higuain a quitté le terrain pour la dernière fois lundi, mettant fin à une prolifique carrière qui l'a vu remporter des titres en Espagne et en Italie mais aussi atteindre la finale de la Coupe du monde avec son pays.

L'ultime match d'Higuain s'est soldé par une défaite de son équipe de l'Inter Miami face au champion en titre, New York City, lors des play-offs de la Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain qu'il avait rejoint il y a trois ans, mettant fin à ses espoirs de décrocher un autre trophée.

"Le rêve est terminé, maintenant une autre vie commence", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d'après-match. Le joueur de 34 ans, né à Brest, dans l'ouest de la France, d'un père argentin et footballeur, avait déjà annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison, mais elle s'est terminée plus tôt qu'il ne l'espérait avec une défaite 3-0 au Citi Field de New York.

"Je pars très heureux"

En première période, Higuain a vu sa principale occasion rejetée pour hors-jeu mais Miami a été largement dominé et l'ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus s'est accroupi en silence pendant plusieurs minutes après le coup de sifflet final. "J'ai eu l'impression que ce que j'aimais était terminé", a-t-il décrit pour expliquer ses émotions pendant ce moment de recueillement.

"Ca a été la moitié de ma vie, une carrière de 17 ans et des images de toute ma carrière me sont venues à l'esprit. Mais je pars très heureux car j'ai tout donné jusqu'à aujourd'hui et c'est le plus important", a-t-il ajouté. Celui que l'on surnomme "El Pipita", la pépite, a souligné que sa plus grande fierté était d'avoir été une "bonne personne avec de bonnes valeurs" tout au long de sa carrière et a affirmé que cette qualité était plus importante que tout succès sur le terrain.

Après avoir fait ses armes à River Plate dans son pays natal, Higuain a remporté trois titres de champion de Liga avec le Real Madrid, marquant 107 buts en 190 matchs, avant de rejoindre le SSC Naples et d'inscrire 71 buts en 104 apparitions. Il a ensuite rejoint la Juventus et a remporté deux doublons nationaux lors de ses deux premières saisons.

Avec 31 réalisations en 75 apparitions avec l'Argentine, Higuaine a aidé l'Albiceleste à atteindre la finale de la Coupe du monde en 2014 et la finale de la Copa America en 2015. L'attaquant a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de suivre les traces de son frère Federico qui a également terminé sa carrière en MLS et qui est désormais entraîneur à l'Inter Miami, mais a dit qu'il serait intéressé par une reconversion dans le "coaching mental".

"C'est la partie la plus importante du jeu. Vous pouvez avoir toutes les compétences et tout le talent mais si vous n'êtes pas bien mentalement, ça ne compte pas beaucoup", a-t-il mis en avant.