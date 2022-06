Argentine: l’émotion de Di Maria après le titre en Finalissima

Angel Di Maria, buteur, savoure le nouveau titre de l’Argentine remporté lors de la Finalissima face à l’Italie (3-0), mercredi dans une ambiance incandescente à Wembley.

Les émotions s’enchaînent actuellement pour Angel Di Maria. Le milieu offensif a tourné la longue page du PSG il y a une dizaine de jours et vient de décrocher un deuxième titre avec l’Argentine, mercredi en remportant la Finalissima face à l’Italie (3-0). "Fideo" a même marqué lors de cette rencontre qui oppose le champion d’Amérique du Sud au champion d’Europe. Un régal pour le joueur un an après avoir remporté la Copa America avec la sélection.

"La vérité est que je suis très heureux, très heureux, a confié Di Maria sur ESPN à l’issue de la rencontre. C'est une autre coupe, une autre médaille. C'est quelque chose de très beau pour nous tous, pour toute cette folie des Argentins qui sont venus ici et ont rempli le stade. Je veux le dédier à toutes nos familles qui sont toujours derrière nous et c'est la plus belle chose."

"L'entraîneur (Lionel Scaloni) l'a dit, il peut arriver qu'à un moment donné, les choses ne fonctionnent pas, mais nous devons continuer à jouer notre jeu, à travailler de la même manière, et aujourd'hui, nous l’avons de nouveau montré. Nous avons travaillé comme nous le faisions, avec notre mentalité positive et les choses qu'ils continuent à donner."

"Tout a changé après la Copa América"

L’ancien joueur du Real Madrid, ardemment courtisé par la Juventus, savoure la bonne période de l’Aliceleste, invaincue depuis 32 matchs. "Tout a changé après la Copa América, explique-t-il. C'était un tournoi spectaculaire où on a retiré un lourd poids de notre dos et maintenant nous jouons en nous amusant et les choses se passent beaucoup plus facilement. Il faut continuer comme ça, à chaque fois qu'on se retrouve on passe un bon moment, on va bien, on travaille bien et c'est l'important, continuer sur cette voie. On inspire tout le monde et nous-mêmes, mais toujours avec les pieds sur terre, calmes, sachant que c'est long et qu’il reste encore du chemin."