Brésil: frayeur pour Neymar lors d’un entraînement

Neymar a fait parcourir un petit vent de panique dans les rangs du Brésil en restant au sol lors d’un entraînement, mercredi au Havre. Mais la star du PSG ne souffre que d’une coupure au genou et devrait pouvoir jouer contre le Ghana.

Une petit vent d'inquiétude a traversé les rangs de l’équipe du Brésil, mercredi lors de l’entraînement programmé sur la pelouse du stade Océane (Le Havre). Neymar est resté au sol après un contact sur son genou lors d’une opposition entre titulaires et réservistes. Plusieurs coéquipiers et membres du staff se sont massés autour de lui pendant quelques minutes alors que l’attaquant du PSG était allongé au sol. Il s’est finalement relevé et a repris ses activités normalement.

Selon Globo Esporte, il ne souffre que d’une coupure au genou qui ne l’empêchera pas de participer au match amical face au Ghana, vendredi (20h30) au Havre. Lors de cette mise en place, Tite le sélectionneur brésilien avait aligné Neymar dans un rôle de meneur derrière un trio d’attaque Vinicius-Raphinha-Richarlison, dans ce qui ressemblait à la composition probable du match, dans un schéma ultra offensif.

Pour ce dernier rassemblement avant la Coupe du monde, la Seleça a décidé de se réunir en France pour éviter de longs voyages à ses joueurs. Le second face à la Tunisie aura lieu au Parc des Princes, mardi (20h30), dans une enceinte que Neymar connaît bien. Avant cela, il évoluera au Havre dans un stade déjà à guichets fermés.



"Quand vous êtes aussi exigeant que je le suis, quant aux qualités techniques de l’équipe, et qu’on vous propose de travailler sur de telles pelouses, celle du centre d’entraînement et du Stade Océane, c’est parfait, a indiqué le sélectionneur brésilien dans une interview à Paris-Normandie. Quant à moi, cette courte visite au Havre m’a permis de me rendre compte qu’à côté de l’hôtel (Hilton), il y avait une église dans laquelle je me rendrai. Avant chaque match, j’aime en effet aller à l’église, c’est le seul moment que je m’accorde en dehors du travail"