PSG: Fabian Ruiz admet avoir été "impressionné" à l'idée de jouer avec Messi, Neymar et Mbappé

Dans une interview accordée à El Pais, Fabian Ruiz explique qu'il était impressionné à l’idée d'évoluer dans la même équipe que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé en arrivant au PSG.

Le dernier match du PSG, que Fabian Ruiz a débuté en tant que titulaire, a permis au milieu de terrain espagnol de montrer ses qualités, dans un environnement complexe pour une première, sur le terrain de l'OL en Ligue 1 (0-1). Encore un peu timide dans ses initiatives, l’ancien joueur du Napoli a donné un premier aperçu de ses nombreuses qualités, mais il aura besoin d’enchaîner pour affiner les automatismes.

L’occasion devrait lui en être donnée avec la blessure de Marco Verratti, lequel sera de toute façon suspendu lors du prochain match à Nice le 1er octobre. Un match que Ruiz devrait démarrer aux côtés de Vitinha, derrière un trio offensif impressionnant (Messi-Neymar-Mbappé), pour son rendement depuis le début de la saison, et la fascination qu’il exerce chez certains joueurs pas encore habitués à leur présence.

Des "conversations agréables" avec Campos et Galtier

"Au début, c'est impressionnant de voir les meilleurs joueurs ensemble, de savoir que l'on va échanger avec eux, que l'on va vivre avec eux au quotidien, a confié Fabian Ruiz dans un entretien accordé à El Pais. C’est un privilège. Et en même temps, ce sont des gars normaux. Ils se comportent comme tels." Désireux de quitter Naples cet été, l'Espagnol n’a pas hésité longtemps quand l’offre du PSG est arrivée, séduit par le discours de la nouvelle équipe en charge du sportif, entraîneur compris.

"Il était impossible de dire non à un club comme le PSG, par rapport au projet, au club et à son histoire. Il me restait encore un an de contrat, Naples et moi étions intéressés par un transfert. Mes agents m'ont appelé pour m'informer que le PSG était intéressé, puis j'ai parlé à Luis Campos qui m'a expliqué le projet. Plus tard, j'ai également parlé avec l'entraîneur Christophe Galtier, qui m'a expliqué sa façon de jouer, résolument offensive, ses idées. Ces conversations ont été très agréables, elles m'ont donné confiance, cette envie d'être ici avec eux, de travailler ensemble".