Médias: Alexandre Ruiz annonce son départ de beIN Sports

Alexandre Ruiz a annoncé ce lundi la fin de son aventure à beIN Sports. Ce départ du présentateur vedette de la chaîne est une surprise à quelques mois de l’Euro de football.

Alexandre Ruiz a officialisé son départ de beIN Sports dont il est pourtant le présentateur vedette. La fin d’une collaboration qui s’apparente à une surprise alors qu’il était pressenti pour être la tête d’affiche de la chaîne lors du prochain Euro du 11 juin au 11 juillet.

"J’ai pris la décision il y a quelques jours de refermer un chapitre beIN Sports que nous avons lancé ensemble il y a neuf ans en 2012, a indiqué le présentateur dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Neuf années pour vivre des aventures incroyables avec la Ligue 1, la Ligue 2, l’Euro, la Coupe du monde, la Ligue Europa et la Ligue des champions. Tout cela sur site et partout en Europe et sur la planète. […] Tant de souvenirs partagés avec vous et avec les équipes de beIN Sports et l’ensemble de la rédaction et de toutes les équipes.

"Un départ "motivé par quelque chose de profond"

Marqué par son travail lors d’événements majeurs comme le Mondial 2014 au Brésil ou celui de 2018 en Russie, l’animateur a senti le besoin de passer à autre au chose et a fait son choix après en avoir discuté avec ses proches.

"Je referme ce chapitre pour vivre d’autres aventures. C’est motivé par quelque chose de profond en moi et qui m’a été inscrit par les miens, par ma famille, a encore expliqué Alexandre Ruiz. […] Aujourd’hui j’avais besoin de nouveaux challenges, de vie professionnelle et de vie. A 45 ans, j’ai envie de passer un chapitre et d’en ouvrir un autre. Envie d’aller à l’aventure pout trouver la suite d’un accomplissement professionnel."

>> Découvrez l’offre combinée RMC Sport-beIN Sports

Ruiz: "Vous pourrez compter sur moi"

Non sans oublier de remercier toutes les équipes avec lesquelles il a collaboré à l’antenne ou en-dehors. Alexandre Ruiz a conclu son message destiné à ses fans d’une promesse: il ne restera pas loin du foot et restera disponible pour tous.

"Longue vie à cette chaîne fabuleuse et j’espère pouvoir trouver la suite de mon accomplissement. Les amis, soyez sûrs que nous allons continuer à vivre notre passion ensemble. Ce qui est sûr c’est que je compte sur vous et que vous pouvez et que vous pourrez compter sur moi. Soyons les artisans de nos vies les amis et soyons heureux."