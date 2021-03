Médias: Desailly, Giuly et Papin apportent leur soutien à Alexandre Ruiz

Marcel Desailly, Ludovic Giuly et Jean-Pierre Papin ont publié une lettre de soutien à Alexandre Ruiz. Les trois consultants de beIN Sports prennent la défense du journaliste, accusé de propos sexistes et sanctionné par leur chaîne - qu'il a quittée lundi dernier - pour son comportement.

Marcel Desailly, Ludovic Giuly et Jean-Pierre Papin voulaient faire entendre leurs voix. C'est désormais chose faite. Samedi, dans la soirée, les trois consultants de beIN Sports ont signé une lettre de soutien à Alexandre Ruiz, qui a annoncé lundi son départ de la chaîne. D'après des informations de Mediapart, le journaliste, l'une des figures de beIN Sports depuis le lancement de la chaîne en 2012, a été sanctionné par son employeur en décembre 2020 pour des propos sexistes. De nombreux autres collègues se seraient également plaints de son comportement, jugé odieux.

Lundi dernier, avant les révélations de Mediapart, Alexandre Ruiz annonçait, à la surprise générale, son départ de beIN Sports. S'il n'appartient plus à la chaîne, le journaliste peut néanmoins compter sur le soutien de ses anciens collègues consultants.

"Notre vérité doit être établie et entendue"

"Nous connaissons Alexandre Ruiz depuis des années. Nous le connaissons au quotidien, écrivent les trois anciens joueurs dans une lettre publiée sur le compte Twitter de Marcel Desailly. Ce quotidien nous a montré d'Alexandre une personne riche, bienveillante, affectueuse, généreuse, respectueuse de tous, des gens d'antenne dont nous faisons partie mais aussi des gens de l'ombre."

"Alexandre Ruiz est un camarade exemplaire et un très grand professionnel, poursuivent les trois consultants. Voilà pourquoi nous avons choisi d'épauler Alexandre Ruiz dans cette période difficile pour lui et pour les siens. Parce que notre vérité doit être établie et entendue."