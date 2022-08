Mercato: Bernardo Silva évasif sur son avenir

L'avenir de Bernardo Silva du côté de Manchester City est très incertain. Annoncé par certains médias du côté du FC Barcelone, le Portugais est sorti du silence à l'occasion d'une interview pour ESPN.

L'un des meilleurs milieux de terrains de Premier League pourrait la quitter.

Annoncé dans le viseur du Barça par plusieurs médias anglais et espagnols ces derniers jours, Bernardo Silva est sorti du silence en accordant une interview à ESPN.

Il y est cependant resté pour le moins évasif sur son avenir:

"J'ai toujours dit que je suis heureux ici (à City), mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Nous verrons, honnêtement", a t-il déclaré, avant d'ajouter: "si je reste, je suis très heureux et je respecterai toujours ce club et je donnerai le meilleur de moi-même. Sinon, c'est le football et nous verrons ce qui se passera."

Voilà qui a le mérite de laisser planer le doute sur l'avenir de l'international portugais, pièce maîtresse de Ped Guardiola à Manchester City.

Son avenir lié à celui de De Jong ?

Le FC Barcelone, qui ne peut toujours pas inscrire ses recrues en Liga à cause de sa masse salariale, doit l'alléger. Dans cette optique, Frenkie De Jong est annoncé par Sport et The Times dans le viseur de Chelsea. Les négociations entre les deux clubs seraient même en bonne voie, même si De Jong n'est pas forcément enchantée à l'idée de partir.

L'éventuel départ du néerlandais libérerait énormément de masse salariale, et pourrait favoriser l'arrivée de Bernardo Silva.