Mercato: Un accord aurait été trouvé entre Manchester City et le Barça pour Bernardo Silva

Le journaliste spécialiste du mercato barcelonais Gerard Romerao avance que Manchester City et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour le transfert de Bernardo Silva contre une somme avoisinant les 50 à 60 millions d'euros.

Selon le journaliste spécialiste du mercato barcelonais Gerard Romero, le Barça aurait trouver un accord avec Manchester City pour le transfert de Bernardo Silva, évalué à moins de 80 millions d'euros. Le journaliste indique que le Portugais pourrait rejoindre la Catalogne même si Frenkie de Jong n'est pas transféré, à condition que celui-ci accepte une prolongation avec une baisse de salaire.

Un accord estimé à 50-60 millions d'euros

Le journaliste croit même savoir que le montant se situerait aux alentours 50-60 millions d'euros. Samedi, le quotidien catalan Sport avançait déjà que la signature de Bernardo Silva était envisagée quand bien même Frenkie de Jong restait au club. La condition étant toujours la même: une baisse significative de son salaire. Le même journal croit en revanche savoir que le Néerlandais ne serait pas prêt à faire de telles concessions.

Ce deal avec Manchester City arrive alors que le Barça a activé un quatrième levier économique ce mardi, afin d'aider à l'enregistrement de ses recrues auprès de la Liga. Devant encore trouver trente millions supplémentaires, qui devraient être couverts par la baisse des salaires de Sergio Busquets et Gerard Piqué, le club espère désormais que Frenkie de Jong suive, ce qui permettrait au club d'enregistrer le milieu de terrain. L'accord entre les deux clubs et le joueur existant, il ne manquerait que le feu vert du Néerlandais afin d'officialiser le transfert. Mettant un peu plus de pression sur les épaules du jeune milieu de terrain déjà dans la tourmente.

"Je ne suis pas une personne qui arrête le désir d'une personne"

Du côté de Manchester City, il semblerait que le départ de Bernardo Silva n'ait pas été freiné, à l'image de ces déclarations de Pep Guardiola en conférence de presse vendredi: "Parfois vous devez vendre. J'ai besoin de gens heureux ici, nous essayons de le faire ensemble. J'aimerais que Bernardo continue ici, c'est un joueur très spécial dans le vestiaire. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Ce qui arrivera, arrivera. S'il reste c'est parfait, s'il doit partir c'est parce que le football est comme ça."

Habitué à laisser ses joueurs partir lorsqu'ils le souhaitent, Pep Guardiola avait fait preuve de compassion envers Bernardo Silva, déjà sur le départ l'été dernier. "Les joueurs ont des désirs et je ne suis pas une personne qui refuse le désir d'une personne dans la vie, affirme son entraîneur. La carrière de footballeur est si courte. Je suis une petite partie du club, je dois parler au club, ils décident et je dis ok. Je n'ai pas dit qu'il partirait. La réponse est la même que la saison dernière."