Mercato: Clément Grenier rebondit en Liga

Clément Grenier, l'ancien international français, a signé libre jeudi au RCD Majorque, qui évolue en Liga.

Clément Grenier, milieu de terrain de 31 ans et sans club depuis la fin de son contrat avec le Stade Rennais en mai 2021, va découvrir la Liga espagnole avec le RCD Majorque. Le joueur formé à Lyon était mis à l'essai depuis le début de la semaine par l'actuel seizième du championnat espagnol, qui avait précisé mardi dans un communiqué que cet essai pourrait aboutir à "une éventuelle incorportion (à l'équipe) pour renforcer le milieu de terrain". Son contrat court jusqu'à la fin de la saison avec une année supplémentaire en option.

Grenier n'a plus joué depuis le 23 mai 2021

Clément Grenier, qui s'est entraîné avec la réserve de l'Olympique Lyonnais à l'automne 2021, avait confié à RMC en décembre dernier avoir "quelques contacts à l'étranger". "J'ai faim et j'ai envie de jouer. Les matchs me manquent. Je suis capable d'écouter tous les projets, sauf Saint-Etienne, avait-il déclaré. Je suis Lyonnais, j'aime mon club. Je suis prêt à écouter tous les projets, tant que c'est excitant, qu'il y a des ambitions et des objectifs à atteindre. Sans aucune prétention, je n'ai que 30 ans (31 aujourd'hui), je suis en pleine forme. Je pense que j'ai les moyens de jouer au plus haut niveau. Je privilégie la Ligue 1 et les championnats étrangers. Je veux avoir un projet qui me donne envie."

Grenier, qui n'a plus joué depuis Rennes-Nantes (38e journée, 23 mai 2021), a disputé 273 matchs professionnels dont 159 avec Lyon, club dont il a porté les couleurs entre 2009 et 2018 et avec qui il a remporté la Coupe de France en 2012. Une compétition que le milieu de terrain a une nouvelle fois gagné avec Rennes en 2019. L'international français (5 sélections) a également porté les couleurs de l'AS Roma et de l'En Avant Guingamp.