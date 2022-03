Mercato: libre, Grenier est à l'essai à Majorque

Sans club depuis son départ de Rennes l'été dernier, Clément Grenier a rejoint le club de Majorque, 16e de Liga. L'ancien Lyonnais sera présent à l'entraînement, en vue d'une éventuelle signature.

Enfin une porte de sortie pour Clément Grenier ? Sans club depuis son départ de Rennes l'été dernier, l'international français (5 sélections) rejoint le club de Majorque, 16e de Liga, sous la forme d'un essai. Il "rejoint l'entraînement en vue d'un éventuel ajout pour renforcer le milieu de terrain", souligne le club espagnol. Pisté par différents clubs, l'ancien Lyonnais s'était entendu avec son club formateur pour s'entretenir dans le Rhône, avec le groupe de la réserve, dirigé par Gueïda Fofana, son ancien coéquipier.

269 matchs chez les pros

Sur RMC, Clément Grenier assurait avoir "quelques contacts à l'étranger", même si "rien n'était concret". "J'ai faim et j'ai envie de jouer. Les matchs me manquent. Je suis capable d'écouter tous les projets, sauf Saint-Etienne. Je suis Lyonnais, j'aime mon club. Je suis prêt à écouter tous les projets, tant que c'est excitant, qu'il y a des ambitions et des objectifs à atteindre. Sans aucune prétention, je n'ai que 30 ans (31 désormais), je suis en pleine forme. Je pense que j'ai les moyens de jouer au plus haut niveau. Je privilégie la Ligue 1 et les championnats étrangers. Je veux avoir un projet qui me donne envie."

L’homme aux 269 matchs professionnels, dont 154 avec Lyon entre 2009 et 2018, aurait déjà pu revenir dans son club l’été dernier dans le cadre d'un éventuel départ de Thiago Mendes. L'ancien numéro 7 avait laissé une belle trace dans le Rhône, en remportant notamment la Coupe de France en 2012. Avec Rennes, où il a également soulevé la Coupe de France en 2019, il a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière pour un total personnel de quatre buts et trois passes décisives. Son dernier match remonte au 23 mai 2021, à l'occasion de la 38e journée de Ligue 1.