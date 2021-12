Mercato: Isco, Bale... le Real aussi veut dégraisser cet hiver

Alors que le rival catalan du Barça va enregistrer l'arrivée de Ferran Torres, celui-ci va devoir baisser sa masse salariale en tentant de vendre plusieurs éléments. C'est également le cas pour le Real qui veut dégraisser. Les noms d'Isco et de Gareth Bale sont les plus cités.

L'ouverture du mercato d'hiver arrive à grands pas que, déjà, les mastodontes espagnols se mettent en ligne de bataille. Alors que l'arrivée de Ferran Torres au Barça - malgré la dette phénoménale du club blaugrana - va lancer les hostilités, le club catalan comme son rival madrilène vont tenter de vendre en janvier. L'objectif : faire baisser la masse salariale et écouler plusieurs actifs monnayables susceptibles de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses.

Le Real veut briser le contrat en or de Bale au plus vite

Chez les vice-champions d'Espagne, les noms de Gareth Bale et d'Isco figurent en tête de liste. Avec trois apparitions seulement avec le Real depuis août, le Gallois, prêté à Tottenham la saison dernière, est un boulet financier non négligeable avec ses 712 000 euros par semaine. Si son contrat arrive à son terme à la fin de la saison, la direction merengue aimerait s'en séparer le plus rapidement possible. Idem pour Isco. L'international espagnol de 29 ans n'a disputé que sept rencontres cette saison avec le Real et est également en fin de contrat en juin prochain. Le milieu de terrain garde une petite valeur marchande, estimée à 15 millions d'euros selon le site Transfermarkt.

Quatre autres joueurs sur la liste des ventes, dont Hazard

Outre ces deux priorités, quatre autres joueurs figureraient aussi sur la liste : l'ancien lyonnais Mariano Diaz, le Serbe Luka Jovic, le capitaine Marcelo et Eden Hazard. Depuis son arrivée en mai 2019 contre 115 millions d'euros, le Belge n'a jamais retrouvé le rythme de croisière incroyable qu'il avait à Chelsea. Le joueur de 30 ans a fait 14 apparitions avec le Real cette saison mais son entraîneur Carlo Ancelotti, qui l'avait appelé début novembre "à se battre pour retrouver une place de titulaire", ne compte sur lui que partiellement, malgré un contrat courant jusqu'en 2024.

Concernant Marcelo, le latéral gauche de 33 ans, parmi les derniers "illustres" de la dernière décennie madrilène, arrive en fin de contrat en juin. C'est donc la dernière opportunité pour son club de récupérer un peu d'argent à la vente, lui qui est passé derrière Ferland Mendy dans la hiérarchie dans son couloir gauche et n'a disputé que 140 minutes depuis le début de l'exercice actuel.

Reste à voir quels éléments quitteront Madrid dans les prochaines semaines...