Real Madrid: Bale pourrait prendre sa retraite en 2022

Prêté jusqu'à la fin de saison à Tottenham, Gareth Bale devrait signer son retour au Real Madrid cet été. D'après les informations d'AS, le Gallois veut honorer sa dernière année de contrat avec le club madrilène l'an prochain, avant de prononcer sa potentielle retraite.

À 31 ans, Gareth Bale a prouvé qu'il gardait de beaux restes, malgré sa disparition progressive des radars au Real Madrid. Prêté cette saison à Tottenham, l'attaquant sort d'un exercice correct avec les Spurs et se prépare à disputer l'Euro (du 11 juin au 11 juillet) avec le pays de Galles cet été.

Un objectif qu'il s'était fixé dès le lancement de la saison. D'après le quotidien espagnol AS, le Gallois a toujours fait de l'Euro, une priorité. Dans les vestiaires de Tottenham, Gareth Bale n'a jamais caché son intention d'éviter toute blessure, qui pourrait venir le priver de disputer la compétition, quitte à se préserver sur certaines rencontres.

Des révélations que Ryan Mason confirmait à demi-mots après la rencontre face à Aston Villa, à laquelle Bale n'a pas participé: "Gareth est un homme expérimenté et connaît son corps. Nous nous sommes parlés et il pensait que c’était mieux pour lui et pour sa condition physique de ne pas commencer aujourd’hui".

En proie à plusieurs blessures au Real Madrid, l'attaquant de 31 ans a conscience que son corps ne se comporte plus comme lors de ses débuts. Un changement qui le conduit même à envisager de se retirer du football dans les prochains mois.

Un retour au Real Madrid avant de prendre sa retraite ?

Toujours d'après les informations d'AS, Gareth Bale ne devrait pas prolonger son séjour en Angleterre l'an prochain. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Real Madrid, le Gallois devrait effectuer son retour dans la capitale espagnole pour honorer sa dernière année de contrat avec les Merengue.

Un retour qui ne devrait pas forcément ravir la direction madrilène, alors que Gareth Bale est peu à peu devenu un indésirable de l'effectif, continuant tout de même de percevoir un salaire conséquent.

Mais dans l'esprit du Gallois, il n'y a pas encore de place pour une autre aventure après le Real Madrid. L'attaquant de 31 ans envisagerait sérieusement de raccrocher les crampons à l'issue de la saison prochaine, quand son bail le liant au club madrilène expirera. La vedette du pays de Galles pourrait donc prendre sa retraite à 32 ans, s'il ne change pas d'avis d'ici-là.