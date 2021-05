Mercato: la RD Congo a son nouveau sélectionneur, et ce n'est pas Courbis

Malgré les contacts avec Rolland Courbis, la RD Congo a choisi Héctor Cúper pour occuper le poste de sélectionneur de l'équipe nationale. Le technicien argentin, dont la dernière expérience était en Ouzbékistan, prend la suite de Christian N'Sengi.

La RD Congo a choisi Héctor Cúper. Le technicien argentin de 65 ans devient le sélectionneur de Léopards, a-t-il annoncé ce jeudi dans un communiqué vidéo. Il succède à Christian N'Sengi, qui était en poste depuis 2019.

Présent à la Coupe du monde 2018 en Russie avec l'équipe nationale d'Égypte, Héctor Cúper s'était ensuite occupé de l'Ouzbékistan. Cette expérience s'est arrêtée en 2019. Il était sans poste, depuis.

Courbis a été approché

Hector Cuper n'était pas le seul en lice pour occuper ce poste. Rolland Courbis faisait partie d'une shortlist, comme il l'a confirmé samedi dernier sur l'antenne de RMC. "Ils veulent me rencontrer, et je les rencontrerai avec beaucoup de plaisir. (...) Discuter avec des responsables d'un pays aussi important en Afrique ne me dérange pas, au contraire", avait-il déclaré, tout en précisant que cela nécessitait un accord pour ses obligations médiatiques.

En début de semaine, la fédération de football de la RD Congo avait par ailleurs annoncé la nomination de Claude Makelele comme ambassadeur de la sélection. À 48 ans, l'ancien international français a pour mission de "défendre le pays et convaincre les joueurs binationaux de jouer pour les Léopards".

Sur le même sujet Mercato: Courbis fait le point sur l'intérêt de la RD Congo

61e nation au classement FIFA, la RD Congo disputera en septembre les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, où la sélection de Cédric Bakambu et Gaël Kakuta affrontera le Bénin, Madagascar et la Tanzanie dans le groupe J.