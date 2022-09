Mercato: le père de Bernardo Silva révèle ce qui a fait échouer les négociations avec le Barça

Le dossier Bernardo Silva a agité la fin de mercato. Le milieu de terrain portugais a bien failli rejoindre le FC Barcelone. Le père de Bernardo Silva a reconnu que des discussions ont existé, mais que le timing était trop court.

"Il y a eu beaucoup de discussions, mais une offre concrète n'a pas été faite dans le délai qui nous semblait correct", a reconnu Paulo Silva, le père de Bernardo Silva à la société de données et d'analyses sportives Stats Perform. Bernardo Silva au FC Barcelone, c'était le dossier chaud de la fin de mercato. Mais l'urgence de recruter des latéraux - Le Barça a signé Hector Bellerin et Marcos Alonso dans les derniers instants - a freîné le dossier, au point de le rendre impossible à conclure dans les temps.

Mundo Deportivo avait même évoqué qu'un accord avait existé entre le FC Barcelone et Bernardo Silva: "quand elle est arrivée (l'offre), nous avons réalisé que ce n'était plus le bon moment pour toutes les parties concernées. Les choses doivent se passer de manière rationnelle et ce n'était pas le scénario idéal pour Bernardo", a confié Paulo Silva.

Manchester City a ouvert la porte, avant de la refermer

Manchester City, qui a un premier temps ouvert la porte à un départ de son milieu de terrain, s'il le souhaitait, a changé d'avis en fin de mercato. Voyant que les délais se raccourcissaient et que les choses n'avançaient pas vraiment, le club a fermé la porté à un éventuel départ de Bernardo Silva cet été. "C'est un joueur mature, il a 28 ans. Les choses doivent être faites de manière rationnelle, pas de manière émotionnelle", justifie son père.

Malgré l'absence d'accord final, le Barça garde toujours un œil sur les performances de Bernardo Silva selon Mundo Deportivo. Xavi est un grand admirateur du football du Portugais et aimerait bien l'avoir dans son vestiaire. Une nouvelle offre du FC Barcelone l'été prochain n'est pas à exclure. Pour rappel, le joueur est sous contrat jusqu'en 2025 à Manchester City.