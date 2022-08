Mercato: Nice essaie d'attirer Houssem Aouar

Nice, qui vient de se qualifier en Europe Conférence League, accélère sur le marché des transferts. Sur le point d'accueillir Sofiane Diop, le club azuréen va aussi tenter le coup pour Aouar.

Évoquée à Nice en début de mercato, la piste Houssem Aouar prend de l’ampleur. Le Gym a manifesté un intérêt très prononcé ces dernières heures pour attirer le milieu de terrain lyonnais. Lucien Favre est très intéressé par son profil.

L’OGC Nice veut finir fort son mercato pour satisfaire son entraîneur suisse et être compétitif sur les trois tableaux sur lesquels ils sont engagés: la Ligue 1, l’Europa League Conférence et la Coupe de France. Houssem Aouar, qui ne semble plus entrer dans les plans de Peter Bosz, donnerait sa priorité à un projet à l'étranger.

L'entraîneur lyonnais a cependant avancé un autre argument en conférence de presse, Houssem Aouar serait absent car blessé: "En fin d'entraînement, Houssem Aouar a eu un problème avec sa cheville."

Des clubs anglais ont manifesté leur intérêt

Un temps annoncé très proche de Nottingham Forest, cette piste semble à oublier pour Houssem Aouar, le club anglais lui a préféré un autre profil (celui de Morgan Gibbs-White). Crystal Palace aussi avait manifesté un intérêt pour le milieu lyonnais.

Lyon exigerait 15 millions d'euros pour son milieu de terrain, qui n'a pas pris part au dernier match de l'OL. Il reste moins d'une semaine au joueur de 24 ans pour trouver une porte de sortie.