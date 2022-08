OL: "Il n'est pas mort, il est là", Bosz réagit aux rumeurs sur Paqueta

Peter Bosz a répondu avec humour ce vendredi aux rumeurs d'un départ de Lucas Paqueta vers la Premier League. Si le Brésilien fait l'object de discussions entre l'Olympique Lyonnais et West Ham lors du mercato, son entraîneur a salué son implication à l'entraînement des Gones.

Pas qualifié pour une compétition européenne, l'Olympique Lyonnais pourrait perdre l'un de ses tauliers d'ici la fin du mercato estival. En discussion avec West Ham, le club rhodanien négocie un potentiel transfert de Lucas Paqueta vers la Premier League. Mais ce vendredi, Peter Bosz a tenu à rappeler que le milieu offensif faisait toujours partie de son effectif et avait préparé le déplacement à Reims lors de la quatrième journée de Ligue 1.

"Je fais comme avec tous les joueurs du club annoncés dans d’autres clubs. Je parle avec eux et je regarde comment ils sont dans la tête, s’ils sont complètement avec l’équipe. Malheureusement, c'est comme cela jusqu'au 1er septembre. On est habitué, a estimé Peter Bosz ce vendredi avant de confirmer que l’OL ne recruterait pas en cas de départ. Sur le poste de Lucas Paqueta on a des joueurs qui peuvent y jouer."

Bosz reconnait une situation "pas facile" à gérer

Malgré les nombreuses rumeurs entourant certains de ses joueurs, le technicien batave essaye de faire au mieux pour préparer son équipe en championnat. Même si Peter confie que la situation le dérange un peu.

"On peut parler encore de trois ou quatre joueurs cités dans d’autres clubs. Cela arrive comme pour Houssem Aouar et Moussa Dembélé. On a déjà joué deux matchs. Le 1er septembre on aura déjà joué cinq matchs en France. C'est le football moderne, a encore lancé l’entraîneur néerlandais. Pour Houssem Aouar, les journaux disaient que c'était très proche à un moment donné et cela ne s’est pas fait. Ce n'est pas facile pour les entraîneurs et les joueurs mais c'est comme ça."

Bosz tient déjà les remplaçants de Paqueta... qui est encore là

Même en cas de départ de Lucas Paqueta, que l'OL envisage de vendre depuis le début du mercato en cas de belle offre, Peter Bosz lui trouvera un successeur en interne. Avec Rayan Cherki et surtout Romain Faivre ou Jeff Reine-Adélaïde, l'entraîneur lyonnais dispose de plusieurs joueurs talentueux capables d'évoluer au poste du Brésilien cette saison.



"C'est un très bon joueur, aucune de discussion là-dessus. Mais je dis toujours que l’on n’a pas onze titulaires, on a beaucoup plus de titulaires. Quand tu es dans mon effectif, c'est que tu es un bon joueur. Sinon tu ne joues pas à Lyon, a finalement expliqué Peter Bosz. Pour l’instant Lucas Paqueta est là, il s'est entraîné avec nous. Il n'est mort, il est là. [...] C’est une période importante pour les joueurs de savoir s’ils restent ou partent. J’ai essayé de parler un petit peu plus. Lucas Paqueta est très heureux ici. On est vendredi pas dimanche donc je ne sais pas s'il jouera dimanche à Reims, on verra."