Reims - OL : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite et presque fin de la quatrième journée ce dimanche. Dans le cadre de l'avant-dernière affiche, Reims accueille l’OL. A quelle heure et sur quelle chaîne suivre la rencontre en direct ? On vous dit tout !

Après une saison 2021 / 2022 ratée, l’OL semble vouloir mettre les bouchées doubles dès le début de saison. Malgré un match en moins, l’OL pointe déjà à la quatrième place du classement, fort d’un bilan de 6 points et deux victoires en deux matchs. A l’heure d’entamer cette nouvelle journée, l’OL est la seule équipe du championnat, avec le PSG, à avoir remporté tous ses matchs.

En face, l’OL retrouvera Reims qui connaît un début de saison beaucoup plus compliqué. Après les 3 premières journées, le club champenois pointe à la dix-neuvième place du championnat avec un bilan d’un point et un match nul pour deux défaites. Si Lyon entend continuer sur sa série, Reims espère briser la spirale négative à domicile. Sans plus attendre, voyons ensemble l’heure et la chaîne pour suivre en direct, ce match entre Reims et l’OL.

Cette neuvième affiche de la quatrième journée entre Reims et l’OL est à suivre en direct ce dimanche dès 17 heures 05 sur les antennes de CANAL+ Sport et d’Amazon Prime Vidéo. Si vous voulez suivre l’affiche, vous aurez donc l’embarras du choix. Si vous souhaitez opter pour le match depuis Amazon Prime Vidéo, il faudra souscrire au Pass Ligue 1. En ce moment, Amazon propose une offre au prix de 89 euros pour toute la saison. Mais cette offre est accessible uniquement jusqu’au 28 août 2022 inclus. Un abonnement sans engagement de durée, au prix de 12,99 euros par mois est aussi disponible. Si vous souhaitez suivre le match sur CANAL+ Sport, il faudra opter pour une offre CANAL+ incluant CANAL+ Sport. La chaîne cryptée propose d’ailleurs un package centré sur le sport avec l’intégralité des chaînes de CANAL+ mais aussi les 10 canaux de beIN SPORTS ou encore les diffusions d’Eurosport. Un abonnement proposé dès 34,99 euros par mois.

