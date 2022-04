Mexique: Gignac encore buteur, les Tigres prennent la tête

Une nouvelle fois buteur avec les Tigres de Monterrey, André-Pierre Gignac a permis à son équipe de s'imposer face à Tijuana (2-0) et de prendre la tête du championnat mexicain.

Où s'arrêtera André-Pierre Gignac ? L'attaquant des Tigres de Monterrey a une nouvelle fois livré une grande prestation pour permettre à son équipe de prendre la tête du championnat mexicain, en battant Tijuana (2-0) dimanche lors de la 12e journée. L'ancien international français (36 sélections, 7 buts) a doublé la mise pour son équipe à la 74e minute d'un joli ballon piqué.

Dans la forme de sa vie

Meilleur buteur du championnat avec 10 buts, l'ex-attaquant de l'Olympique de Marseille, 36 ans, a marqué lors de ses neuf dernières rencontres. Les Tigres ont profité de la défaite de Pachuca sur la pelouse de Santos (3-1) pour s'emparer de la première place avec un point d'avance sur leurs rivaux, à cinq journées de la fin du championnat. En cas de titre à la fin de la saison, ce serait le cinquième pour André-Pierre Gignac, vainqueur du tournoi de clôture en 2019, après avoir gagné le tournoi d'ouverture en 2015, 2016 et 2017.

Le plus gros succès de l'ancien toulousain reste sa victoire lors de la Ligue des champions de la Concacaf en 2020, suivie d'une finale de la Coupe du monde des clubs perdue face au Bayern Munich la même année. Au club depuis 2015, Gignac a récemment avoué qu'il souhaitait terminer sa carrière au Mexique. "La MLS ? Honnêtement, non. J’ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière avec les Tigres. J’ai eu, récemment, des sollicitations, mais je le répète, je veux terminer ma carrière ici parce que je sens que c’est ici que je veux vivre plus tard."