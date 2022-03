Mercato: Gignac balaie la rumeur MLS et assure qu’il va terminer sa carrière aux Tigres

Sur Fox Sports, André-Pierre Gignac a martelé qu’il resterait à Monterrey, où il évolue avec succès depuis 2015, jusqu’au terme de sa carrière. L’ancien international tricolore, 36 ans, souhaite passer son après-carrière au Mexique.

L’histoire d’amour entre André-Pierre Gignac et le Mexique n’est pas encore prête de s’arrêter. Exilé en Amérique du Nord depuis l’été 2015, l’ancien international tricolore (36 sélections, 7 buts) y coule bien plus qu’une fin de carrière paisible au côté désormais de son compatriote Florian Thauvin. Meilleur buteur de l’histoire des Tigres de Monterrey, avec notamment 112 réalisations en 195 matches de Liga MX, l’ex-Marseillais continue de s’éclater et à performer, à désormais 36 ans.

L’histoire est tellement belle que le héros malheureux de la finale de l’Euro 2016 avec l’équipe de France a bien l’intention de définitivement ranger les crampons par-delà l’Atlantique, comme il l’a martelé lundi soir au micro de Fox Sports au Mexique. Balayant dans le même temps d’un revers de main les rumeurs l’envoyant couler ses vieux jours aux Etats-Unis.

"Je veux continuer tant que j’en ai dans les jambes"

"La MLS ? Honnêtement, non. J’ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière avec les Tigres. J’ai eu, récemment, des sollicitations, mais je le répète, je veux terminer ma carrière ici parce que je sens que c’est ici que je veux vivre plus tard." Fidèle à son plan de carrière initial en quittant l’OM il y a bientôt sept ans, Gignac entend donc boucler la boucle au Mexique. Il avait d’ailleurs demandé la nationalité mexicaine, un choix qu’il avait expliqué en mars dernier sur RMC.

"Je veux continuer ma carrière ici. Je suis tombé amoureux du Mexique il y a plusieurs années maintenant. Si je peux continuer à être utile avec mes jambes et on me dit au club qu’on ne veut plus de moi, on verra. Mais moi je veux continuer tant que j’en ai dans les jambes, j’ai en tête de terminer ma carrière ici, avec les Tigres", confirme-t-il sur Fox Sports.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Gignac compte une Ligue des champions de la CONCACAF avec le club de Monterrey, et plusieurs championnats locaux (tournoi d’ouverture du championnat du Mexique en 2015, 2016 et 2017, tournoi de clôture en 2019 et Supercoupe du Mexique en 2017 et 2018). Meilleur buteur européen de l’histoire du championnat mexicain (159 réalisations toutes compétitions confondues), il avait également été finaliste de la Copa Libertadores en 2015, battu par le River Plate de Marcelo Gallardo, Lucho González et Javier Saviola quelques semaines après son arrivée.