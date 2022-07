Mexique: le gros tacle de Daniel Alves à l’entraîneur des Tigres sur les rumeurs de transfert

Sans club depuis son départ du Barça, Daniel Alves n’ira sans doute pas aux Tigres cette saison. Malgré des rumeurs, l’entraîneur de l’équipe mexicaine a estimé que l’arrière droit de 39 ans était trop âgé. Une justification qui n’a pas du tout plus au Brésilien.

André-Pierre Gignac et Florian Thauvin ne devraient pas avoir Daniel Alves comme équipier dans les prochains jours. Si les médias mexicains ont indiqué que les Tigres avaient sondé l’arrière droit brésilien, libre depuis la fin de son contrat avec le Barça, Miguel Herrera, l’entraîneur du club de Monterrey, s’est opposé à son arrivée. En cause, l’âge de l’ancien Parisien : 39 ans.

>> Le mercato en direct

"J’adore Dani mais je préfère celui qui a joué sous les ordres de Guardiola"

"J’essaie de rajeunir l’effectif, s'est justifié le coach mexicain. Qui ne voudrait pas avoir Dani Alves ? Mais avoir un joueur de cet âge, c’est plus pour la notoriété et la couverture médiatique que pour ce qu’il fait sur le terrain. J’adore Dani mais je préfère celui qui a joué sous les ordres de Guardiola." Et de poursuivre : "Aujourd’hui, à son âge, c’est plus un nom qu’une aide sur le long terme."

Ces propos relayés par le compte Twitter de TNT Sports Mexico ont fortement déplu au joueur aux 42 titres en carrière. "Ce put… de mec est le maître du temps maintenant" a réagi en substance l’ex-joueur du PSG sur le réseau social.