Mercato: Ronaldo rêve de faire venir Marcelo et Dani Alves à Valladolid

Actionnaire majoritaire de Valladolid, qui sera de retour en Liga la saison prochaine, Ronaldo aimerait recruter ses compatriotes Dani Alves et Marcelo, qui viennent de quitter Barcelone et le Real Madrid.

Ronaldo voit grand. Actionnaire majoritaire de Valladolid depuis 2018, "Il Fenomeno" ne manque pas d’ambition pour le retour de son club en Liga. Selon les informations du média brésilien UOL Esporte, il rêve d’attirer deux de ses compatriotes durant ce mercato. Deux autres grands noms du football brésilien : Marcelo, qu'il a brièvement connu au Real Madrid en 2007, et Dani Alves.

Le premier, 34 ans, a fait ses adieux au Real après quinze années et demie de bons et loyaux services. Son contrat n’a pas été prolongé et il est donc libre de s’engager où il veut. Même situation pour Dani Alves. Le latéral droit de 39 ans a annoncé mercredi son départ du FC Barcelone, qu'il avait retrouvé en janvier après une parenthèse de cinq ans, et où il a disputé au total 408 matchs. Il est donc lui aussi sur le marché.

Une grosse concurrence

Pour Ronaldo, faire signer ces deux légendes serait un énorme coup. D’abord sur le plan sportif. S’ils ne sont plus au sommet de leur art, Marcelo et Dani Alves n’ont pas dit adieu au haut niveau et leur expérience serait un atout précieux pour Valladolid, devenu vice-champion de D2 un an après avoir été relégué. D’un point de vue marketing, recruter ces deux joueurs serait une belle opportunité pour faire parler de Valladolid bien au-delà des frontières espagnoles.

Ronaldo se voit déjà attirer de nouveaux sponsors. D’après UOL, il est par ailleurs convaincu que Marcelo et Dani Alves pourraient faire un effort financier pour le rejoindre. Mais la concurrence s’annonce rude. Marcelo aurait plusieurs touches au Brésil (Botafogo, Corinthians et Fluminense) et en Turquie (Fenerbahçe). Dani Alves, lui, plaît notamment à Majorque et à l’Athlético Paranaense.

Depuis son arrivée aux commandes du club (il détient 82% des actions), Ronaldo a permis à Valladolid de sortir de la zone rouge financièrement, mais il veut maintenant faire passer un cap à son club sportivement.