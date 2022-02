Mexique: le nouveau but sublime de Gignac avec les Tigres, Thauvin aussi décisif

Très performant en ce début d'année, André-Pierre Gignac a participé à la victoire des Tigres cette nuit face aux Chivas de Guadalajara (3-1) avec une magnifique reprise acrobatique. S'il n'a pas marqué, Florian Thauvin a lui distillé une passe décisive.

A 36 ans, il est toujours aussi en forme. Déjà décisif lors des deux derniers matchs des Tigres, André-Pierre Gignac a remis ça dans la nuit de samedi à dimanche avec un but magnifique lors de la victoire de son équipe face aux Chivas de Guadalajara (3-1), à l'occasion de la cinquième journée du Tournoi de clôture du championnat mexicain.

Thauvin passeur décisif

Juste avant la pause, l’ancien Toulousain et Marseillais a inscrit son troisième but de l’année d’une sublime reprise acrobatique. Au point de penalty, il s’est élevé dans les airs avant de réussir ce geste fou. Un bijou pour son 156e but avec les Tigres (en 278 matchs). Devenu une idole au Mexique, qu’il a rejoint en 2015, le Français est actuellement sous contrat jusqu’en 2024.

Florian Thauvin, lui, a beaucoup plus de mal à briller depuis son arrivée chez les Tigres l’été dernier. En 15 apparitions, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises et n’est pas toujours titulaire. Mais le champion du monde 2018 a marqué des points du côté de Guadalajara. C’est lui qui a trouvé la tête de Guido Pizarro sur l’ouverture du score en première période. Après cinq journées, son équipe pointe à la quatrième place au classement (sur 18 clubs).