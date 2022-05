: Mexique: les Tigres éliminés en demi-finale, malgré le triplé de Gignac

Malgré un triplé d'André-Pierre Gignac lors d'une victoire 4-2, les Tigres de Monterrey ont été éliminés samedi en demi-finale du tournoi de Clôture 2022 du Championnat du Mexique. Ils avaient perdu 3-0 lors du match aller par l'Atlas.

Les Tigres de Monterrey, le club des attaquants français Florian Thauvin et André-Pierre Gignac, auteur d'un triplé, ont été éliminés samedi en demi-finale du tournoi de Clôture 2022 du Championnat du Mexique par l'Atlas malgré leur victoire 4-2 au match retour.



L'Atlas de Guadalajara, champion en titre, s'était imposé 3-0 en demi-finale aller. Samedi, l'Atlas a ouvert le score, puis Gignac a marqué trois buts, dont deux penalties (54e s.p., 59e, 74e s.p.), avant que son coéquipier Igor Lichnovsky n'inscrive le quatrième à la 81e minute pour mener 4-1.



Les Tigres étaient alors qualifiés, en vertu de la règle qui départage les clubs à égalité en fonction de leur classement dans la saison régulière, où les Tigres avaient fini 2e, et l'Atlas 3e.

Un penalty fatal à la 90+10e

Mais un penalty accordé à l'Atlas a été transformé par Aldo Rocha au bout du temps additionnel (90e+10), et a éliminé l'équipe de Monterrey, où Thauvin, remplaçant au coup d'envoi, a disputé la seconde période.

Gignac, meilleur buteur de l'histoire des Tigres avec 164 buts, a remporté le tournoi de clôture en 2019 et trois tournois d'ouverture en 2015, 2016 et 2017. Thauvin, arrivé à l'été 2021 en provenance de Marseille, n'a pas encore remporté de trophées avec sa nouvelle équipe.



Les tournois d'ouverture et de clôture sont les tournois semestriels du Championnat mexicain. Tous deux donnent lieu à des titres.