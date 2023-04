Mexique: un arbitre disjoncte lors d'América-Club León et assène un coup de genou dans les parties génitales d'un joueur

Encerclé par plusieurs joueurs lors du tendu América-Club León, dimanche en match du tournoi de clôture de la Liga MX, Fernando Hernandez a perdu ses nerfs. L'arbitre, l'un des plus reconnus du Mexique, a frappé du genou Lucas Romero dans les parties génitales. Il devrait être très lourdement sanctionné.

Un dérapage qui pourrait lui coûter sa carrière internationale. Arbitre du duel épicé entre América et Club León dimanche, comptant pour la 13e journée du tournoi de clôture de la Liga mexicaine, Fernando Hernandez a eu un mauvais geste à l'encontre d'un joueur, venu protester avec véhémence près de son visage.

On joue la 63e minute à l’Estadio Azteca: América revient à 1-1 sur un but litigieux et possiblement entaché d'une main. Les joueurs de Club León protestent, s'aglutiennent autour de l'arbitre. Le numéro 29, Lucas Romero, vient se coller à M. Hernandez qui répond d'un geste malheureux, lui assénant un petit coup de genou dans les parties génitales. Romero tombe au sol.

Un barème pouvant grimper jusqu'à 15 matches de suspension

Si le jeu a repris par la suite, et que les deux équipes ont finalement fait match nul 2-2, la Commission d’arbitrage a ouvert une enquête. Le coup de genou de l'arbitre, l'un des plus respectés du pays, a en effet fait vivement réagir par-delà l'Atlantique, et devrait être lourdement sanctionné. Si certains médias locaux parlent d'une suspension de 15 matches (le maximum prévu par le barème officiel), d'autres vont plus loin.

Interrogé sur TUDN, Edgardo Codesal Méndez, ancien président de la Commission des arbitres mexicains, a expliqué qu'Hernandez pourrait tout bonnement perdre son badge international FIFA, lui permettant d'officier régulièrement sur des rencontres internationales.