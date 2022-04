Mino Raiola: Ibrahimovic lui a rendu visite, Balotelli apporte son soutien

Zlatan Ibrahimovic s'est rendu jeudi après-midi à l'hôpital San Raffaele de Milan pour rendre visite à son agent Mino Raiola, peu après l'annonce erronée de la mort de ce dernier.

Après l'annonce erronée de sa mort par la presse italienne, Mino Raiola a reçu la visite de celui qui l'a sans doute propulsé au rang de super-agent du football mondial. Le buteur suédois Zlatan Ibrahimovic, qui évolue à l'AC Milan, s'est rendu dans l'après-midi de jeudi à l'hôpital San Raffaele, où se trouve actuellement l'homme d'affaires italien, comme le relate La Gazzetta dello Sport.

L'un des médecins de ce centre hospitalier de Milan, précisément le chef de l’unité de soins intensifs, a été l'un de ceux qui ont pris la parole jeudi pour démentir la mort de l'agent de 54 ans. "Je suis indigné par les appels téléphoniques de pseudo-journalistes qui spéculent sur la vie d’un homme qui se bat", a déclaré Alberto Zangrillo à l'agence de presse italienne ANSA.

"Reste fort"

Pendant ce temps, Mino Raiola a reçu de nombreux messages de soutien. Parmi eux, celui de Mario Balotelli, qui est l'un de ses clients. L'attaquant international italien, sous contrat en Turquie à l'Adana Demirspor, s'est exprimé dans une story Instagram: "Je t'aime. Reste fort, Mino".

Mino Raiola, qui gère aussi les intérêts d'Erling Haaland et de Paul Pogba, entre autres, avait annoncé le 12 janvier avoir passé des "examens médicaux ayant nécessité un anesthésie". "Des examens prévus, et non une intervention urgente", avait-il précisé.