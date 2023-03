Coupe du monde des clubs à 32 équipes: les critères de qualification dévoilés par la FIFA

À partir de 2025, la Coupe du monde des clubs va changer de format et proposer un tournoi à 32 équipes. Ce mardi, la FIFA a donné de plus amples détails sur les critères de qualification à cette toute nouvelle compétition.

Les contours de cette grande révolution deviennent de plus en plus précis. Alors que le passage de la Coupe du monde des clubs à 32 équipes (contre sept jusqu’ici) a été acté au mois de décembre, la FIFA continue de donner plus de détails sur cette toute nouvelle compétition qui aura lieu à l'été 2025.

Mi-février, l’instance internationale avait déjà communiqué le nombre d’équipes qualifiées pour chaque confédération, avec la répartition suivante:

12 équipes pour l’Europe

6 équipes pour l'Amérique du Sud

4 équipes pour la CONCACAF (Amérique du Nord, centrale et Caraïbe)

4 équipes pour l’Afrique

4 équipes pour l’Asie

1 équipe pour l'Océanie

1 équipe hôte du tournoi

Si les différentes confédérations étaient donc fixées sur le nombre de représentants qu’elles vont envoyer à ce Mondial des clubs new look, il existait encore un flou sur la manière dont allaient être choisis les heureux élus. Dans un communiqué publié ce mardi, la FIFA indique que les "principes d’accès" sont les suivants:

Pour les confédérations disposant de plus de quatre créneaux (Europe et Amérique du sud): accès pour les champions des quatre éditions précédentes de la première compétition de clubs de la confédération (Ligue des champions pour l’Europe) + des équipes supplémentaires à déterminer par un classement des clubs basé sur la même période de quatre ans (entre 2021 et 2024).

Chelsea et le Real Madrid d'ores et déjà qualifiés

L’Europe, qui a douze billets pour ce Mondial des clubs, enverra les vainqueurs de la Ligue des champions 2021, 2022, 2023 et 2024. Les deux premiers accesits sont donc d'ores et déjà reservés à Chelsea et le Real Madrid, en attendant de connaître les clubs sacrés en 2023 et 2024. Les huit autres équipes qualifiées seront déterminées à partir d’un classement établi sur les résultats des quatre dernières saisons.

"Un plafond de deux clubs par pays sera appliqué à la liste d'accès", précise la FIFA, avec "une exception dans le cas où plus de deux clubs d'un même pays remportent la première compétition de clubs de la confédération au cours de la période de quatre ans". En clair, si deux clubs anglais (par exemple) remportent la Ligue des champions, la Premier League ne pourra envoyer aucun autre représentant via le classement basé sur les performances. Seul cas de figure où un pays peut envoyer trois clubs à cette Coupe du monde: remporter la Ligue des champions avec trois représentants différents sur la période de quatre ans.

La première édition de ce nouveau Mondial des clubs, dont l'organisateur n'est pas connu, aura donc lieu à l’été 2025. Selon Reuters, la mise en place de poules de quatre équipes issues de confédérations différentes a été retenue. Comme la Coupe du monde des sélections, le tournoi sera organisé tous les quatre ans, contre une tenue annuelle jusqu’ici. La compétition devrait durer environ un mois.