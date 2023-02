Mondial des clubs: les énormes primes offertes aux joueurs d’Al-Hilal pour leur beau parcours

Al-Hilal s’est qualifié pour la première fois de son histoire en finale de la Coupe du monde des clubs en éliminant Flamengo lors d’une demi-finale à suspense, mardi à Tanger (3-2). Le club saoudien affrontera le Real Madrid ou Al-Ahly samedi en finale. Avec un joli pactole pour les joueurs à la clé.

Une victoire historique. Al-Hilal a décroché sa place pour la finale de la Coupe du monde des clubs, qui se dispute actuellement au Maroc. Le club saoudien s’est imposé face aux Brésiliens Flamengo au terme d’une demi-finale à rebondissements, mardi, au stade Ibn Batouta de Tanger (3-2). Les joueurs de Ramon Diaz l’ont emporté grâce à un doublé sur penalty de Salem Al-Dawsari, le héros de l’Arabie saoudite face à l’Argentine lors du Mondial 2022, qui a également délivré une passe décisive pour Luciano Vietto. De quoi faire plier l’équipe de Rio, plombée par l’exclusion de l’ancien Marseillais Gerson avant la mi-temps.

C’est la première fois qu’un club saoudien atteint la finale du Mondial des clubs depuis sa création en 2000. Pour célébrer ce succès de prestige, le prince Al-Walid ben Talal Al Saud aurait décidé de récompenser généreusement les partenaires de Moussa Marega, actuellement quatrièmes de leur championnat, avec deux points de retard sur un trio formé de Al-Nassr (le club de Cristiano Ronaldo), Al-Shabab et Al-Ittihad. Selon le journaliste britannique Ben Jacobs, qui travaille pour CBS Sports Golazo, chaque joueur devrait recevoir une prime d’environ 247.000 euros pour ce beau parcours.

Un million d’euros par joueur en cas de sacre

Et si l’équipe de Riyad, quatrième l’an passé (comme en 2019), triomphe en finale samedi à Rabat (20h), tout le monde recevra un million d’euros supplémentaire. De quoi motiver encore plus les joueurs d’Al-Hilal, qui affronteront le vainqueur de l’autre demi-finale entre le Real Madrid et les Égyptiens d’Al-Ahly, prévue ce mercredi dans la capitale marocaine (20h). La dernière édition de la Coupe du monde du club a été remportée par Chelsea, l’an passé aux Émirats arabes unis, après un succès en finale contre les Brésiliens de Palmeiras (2-1, ap).