Mort de Pelé: comment expliquer le mystère sur son nombre de buts marqués

Pelé, décédé ce jeudi à l'âge de 82 ans, a-t-il marqué plus de 1.000 buts dans sa carrière? Tout dépend de la façon dont ses statistiques ont été comptées. Mais en ce qui concerne les matchs officiels, le légendaire attaquant brésilien est en-dessous.

Le roi aux 1.000 buts. La légende d'Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, tient en bonne partie sur ses statistiques personnelles. Il est souvent répété que le triple champion du monde brésilien, décédé à l'âge de 82 ans ce jeudi, a marqué plus d'un millier de fois dans sa carrière... mais aussi que son nombre de buts est complètement exagéré.

En 2016, la FIFA affirme que Pelé avait marqué 1.281 buts en 1.363 matchs avec Santos, le New York Cosmos et les équipes nationales du Brésil entre 1956 et 1977. Un an plus tôt, Pelé, lui-même, revendique 1.283 buts. Sauf que c'est bien plus compliqué que cela.

778 buts officiels

Tout indique que ce total est gonflé par des statistiques tirées de matchs amicaux en club. La Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), un organisme non lucratif destiné à la collecte de statistiques, s'est penchée sur le sujet. Son travail de recherche fait consensus. Sa conclusion: Pelé a marqué 778 buts en 846 matchs officiels, mais aussi 525 buts en 546 matchs non-officiels. Ce qui fait donc un total de 1.303 buts en 1.392 rencontres.

Si on s'en tient aux matchs de club, Pelé compte 680 buts officiels avec Santos et le New York Cosmos en championnat, dans les coupes nationales et les coupes continentales.

Avec l'équipe nationale brésilienne, le bilan est de 77 buts en 92 matchs (34 en amicaux officiels, 8 en Copa America, 17 dans des tournois reconnus, 6 en éliminatoires de Coupe du monde, 12 en Coupe du monde). Il était l'unique meilleur buteur de la Seleção, jusqu'à ce que Neymar le rejoigne lors du Mondial 2022 au Qatar. Aux yeux de la FIFA, du moins.

Car la fédération brésilienne de football n'est pas d'accord. Selon elle, le record de Pelé s'élève à 95 buts internationaux. Cette différence de 18 buts s'explique par une différence majeure: la fédération brésilienne compte les matchs amicaux disputés par la sélection contre des clubs. À l'époque, Pelé a enfilé le maillot jaune pour affronter Malmö, l'AIK, l'Inter, l'Atlético de Madrid, Chivas Guadalajara, Léon, Bahia ou encore l'Atlético Mineiro. Sauf que ces rencontres ne sont pas considérées comme étant officielles par la FIFA.

À titre de comparaison, Cristiano Ronaldo compte 819 buts en 1.145 matchs officiels au 19 décembre 2022. Lionel Messi en est à 799 buts en 1.025 rencontres à la même date. Pelé a donc été dépassé. Mais son ratio est meilleur: 0,91 but par match contre 0,72 pour le Portugais et 0.78 pour l'Argentin.