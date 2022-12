Palmarès, records, talent... pourquoi Pelé est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire

Le Roi Pelé, décédé ce jeudi à l'âge de 82 ans, laisse l’empreinte du plus grand joueur de l’histoire du football, même un demi-siècle après s'être retiré des terrains. Entre un palmarès XXL, des records à la pelle et des actions de légende, le Brésilien incarne l’histoire du football.

"C’est une question à laquelle il est difficile de répondre. On ne peut pas oublier Zico, Ronaldinho, Ronaldo. Ou en Europe, des joueurs comme Beckenbauer et Cruyff. Maintenant, ce n’est pas de ma faute mais je pense que Pelé était meilleur qu’eux. Pourquoi? Parce que tout le monde les compare en fonction de moi". Tout au long de son après-carrière, et jusqu’en 2020 dans une interview pour la chaîne YouTube Pilhado, Pelé, décédé ce jeudi à l'âge de 82 ans, s’autoproclame comme le meilleur joueur de l’histoire. Derrière ces déclarations fanfaronnantes se cache une histoire qui semble lui donner raison.

>> Toutes les réactions après la mort de Pelé EN DIRECT

· L’homme aux trois Coupes du monde

1958, 1962, 1970. 92 ans après sa création, Pelé est toujours le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde. Une performance hors-norme, certes facilitée par un nombre de participant limité à 16 équipes à l'époque, mais d’autant plus remarquable qu’il a marqué l'histoire du tournoi en battant plusieurs records.

En 1958, il devient le plus jeune joueur de l’histoire à soulever le trophée – un record qu’il tient toujours – à l’âge de 17 ans et 249 jours. Quelques jours plus tôt, le numéro 10 était devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la compétition – un record également encore en vigueur – en marquant le but décisif en quart de finale (contre le Pays de Galles, 1-0), avant de s’offrir un triplé face aux Bleus en demi-finale (5-2) puis un doublé en finale contre la Suède (5-2).

Quatre ans plus tard, le Brésil devient la seconde nation à conserver son titre. Cette fois-ci, Pelé ne dispute que les deux premiers matchs, se blessant lors du deuxième, et termine la compétition avec un seul but au compteur. En 1966, il dispute son troisième Mondial de suite et joue également seulement deux matchs, touché par une nouvelle blessure, et marque une fois. Ce qui n’empêche pas l’élimination de son équipe dès le premier tour.

· Tête d’affiche du mythique Brésil 1970

Son sacre le plus marquant est sans doute le dernier, en 1970 à l’âge de 29 ans. Parce qu’il devient le deuxième joueur à marquer lors de deux finales de Coupe du monde (ils sont aujourd’hui 4) pour sa 12e réalisation dans l’histoire du tournoi, mais aussi parce qu’il fait partie d’une sélection encore aujourd’hui considérée comme l’une des plus grandes de l’histoire. Aux côtés du numéro 10, Jairzinho, Gérson, Tostāo, Carlos Alberto, ou Rivellino garnissent cette attaque flamboyante qui aura illuminé le monde par son 'Joga Bonito'.

Au cours de sa carrière, Pelé ajoute à son palmarès 2 Coupes intercontinentales (ancêtre du Mondial des clubs), 2 Copas Libertadores ou encore 16 titres nationaux avec Santos. Il devient champion des États-Unis avec le second club de sa carrière, le New York Cosmos, en 1977.

· Des actions dans la légende

Le Mondial 1970 est aussi l’occasion pour Pelé de signer des actions qui resteront dans la légende du football. En demi-finale face à l’Uruguay, son geste sur le gardien Ladislao Mazurkiewicz est considérée comme la "feinte du siècle", au moment où il dribble son vis-à-vis sans toucher le ballon, avant de tirer à côté du but.

Plus tôt dans la compétition, il fait parler par un autre fait de jeu qui ne se transforme pas en but. Face à l’Angleterre, il place une tête piquée que Gordon Banks détourne d’une parade mémorable. "J'ai marqué un but mais Banks l'a arrêté", déclare-t-il plus tard, une phrase qui écrira aussi sa légende. "J'ai entendu Pelé crier 'but' après sa tête", témoignera ensuite le gardien anglais.

Douze ans plus tôt, le jeune Pelé inscrit un doublé en finale du Mondial contre la Suède. Son deuxième but est également mythique, avec un coup du sombrero en pleine surface avant de marquer d’une reprise de volée. "Le ballon m’est revenu, j’ai contrôlé de la poitrine et mon défenseur a crû que j’allais tirer, a-t-il simplement expliqué. J’ai avancé mon pied et je lui ai fait le coup du sombrero. C’est une chose à laquelle les Européens n’étaient pas habitués". "Après le cinquième but, je ne voulais plus marquer Pelé; j'avais envie de l'applaudir", dira même le milieu suédois Sigge Parling.

En club aussi, ses talents de buteur ont été démontrés à plusieurs reprises. Le 2 août 1959, il marque sans doute le plus beau but de sa carrière, sous les couleurs de Santos. Problème, ce chef-d’œuvre n’a jamais été filmé. En 2014, ce but a été reconstitué avec des images de synthèse, basé sur des témoignages. On le voit réussir quatre sombreros de suite dans la surface, avant de conclure de la tête dans le but vide. Tout cela, encore une fois, avant même ses 19 ans.

· L'attaquant aux 1.000 buts

1.278 selon le Guinness World Records, 1281 selon la FIFA, 1.283 selon ses propres dires… et tout cela en 1.363 matchs. Le débat sur son nombre total de buts marqués en carrière est toujours ouvert. À en croire la Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, un organisme spécialiste de la statistique, Edson Arantes do Nascimento compterait 778 buts en matchs officiels, et donc plus de 1.303 en comptant les rencontres amicales.

Malgré ce mystère, le Roi Pelé restera comme l’homme aux 1.000 buts. Cette barre mythique avait été franchie le 19 novembre 1969 au Maracana, après un but marqué sur penalty au bout d’un long feuilleton qui avait agité le Brésil. En sélection, il compte selon la FIFA 77 réalisations en 92 capes, un record sous le maillot auriverde récemment égalé par Neymar. Mais la fédération brésilienne en revendique 95, prenant en compte les amicaux disputé contre des clubs. Quel que soit son nombre total de buts, il restera comme l’un des meilleurs réalisateurs de l’histoire du football.

· Adoubé par les plus grands

Après sa carrière, les titres honorifiques se sont multipliés pour Pelé. Désigné joueur du XXe siècle par la FIFA (aux côtés de Diego Maradona) et l’IFFHS (International Federation of Football History and Statistics), il a aussi été placé dans la listes des 100 personnes les plus influentes du siècle par le Time. Le CIO l’a également élu athlète du XXe siècle.

Et si le Ballon d’or était réservé aux joueurs européens à son époque, France Football a publié en 2006 un palmarès corrigé en y incluant les joueurs sud-américains, où Pelé aurait été sacré à 7 reprises. En 1961, un an avant son deuxième sacre en Coupe du monde, il avait même été qualifié comme un "trésor national non exportable" par le président du Brésil Janio Quadros, l’empêchant ainsi de rejoindre les cadors européens.

Parmi les plus grands joueurs de l’histoire, beaucoup le considèrent comme le numéro un. "Le plus grand joueur de l’histoire était Di Stefano, estime Puskas. Je refuse de classer Pelé comme un joueur. Il était au-dessus de ça". Pour Beckenbauer, "personne ne peut se comparer à lui" alors que Cruyff le qualifie comme "le seul joueur à dépasser les limites de la logique". Comparé à "un dieu" par Romario ou Platini, il est "de loin le plus grand joueur de tous les temps" selon Zico. Qui donne donc raison à son compatriote, au moment de déterminer le plus grand de ce sport.