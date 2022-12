Mort de Pelé et investiture de Lula: Sao Paulo au rythme du foot et de la politique

Depuis quelques jours, les Brésiliens vivent dans un tourbillon médiatique. Deux jours après le décès de Pelé, Sao Paulo a retrouvé son calme avant de passer à un épisode plus politique ce dimanche avec l’investiture de Lula.

"Santos sera une tout autre histoire, une tout autre ambiance", confie Paulo au moment d’évoquer le "Roi" Pelé et l’ambiance dans les rues de Sao Paulo. Depuis l’annonce du décès jeudi soir, l’agglomération ne connait pas une agitation particulière. Oui, les Brésiliens sont tristes de perdre une légende mais en cette période de fête ils ont souvent la tête ailleurs. La plupart des habitants ont pris des vacances ou sont rassemblés en famille à l'extérieur de la ville. Dans les rues de la plus grande ville du Brésil, des grandes affiches sont quand même disposées avec deux dates ‘1940 – 2022’ et un portrait de l’ancien joueur.

Pour sentir une petite agitation, surtout médiatique, il faut se rendre devant l’hôpital où Pelé repose depuis plusieurs semaines. Les médias du monde entier enchaînent les directs mais dans une ambiance très calme. Les fans de la légende étaient surtout là jeudi soir. Depuis seulement un supporter brésilien était assis ce samedi devant l’hôpital sur le trottoir avec un ensemble de photos de Pelé. Les fans de football peuvent aussi visiter le musée du football qui a mis en avant le maillot de Pelé porté lors de la finale du Mondial 1970. L’affluence est importante.

"Lula aimait beaucoup Pelé"

Accoudé au comptoir d’un bar sur la grande avenir Paulista de Sao Paulo, Rafael a le sourire depuis plusieurs jours. "Avec Lula, la démocratie est de retour au Brésil", explique le jeune trentenaire. Pas loin de lui, entre deux photos de Pelé dans le journal régional, Celso prend le temps de lire chaque article sur l’investiture de son futur président. Les deux actualités se percutent. Avec ce retour de Lula et la disparition de Pelé, l’habitant de Sao Paulo y voit un passage de témoin. "La mort de Pelé est une profonde tristesse pour l’ensemble du pays. Le même week-end nous avons l’investiture de notre nouveau président, confie Celso. D’ailleurs Lula aimait beaucoup Pelé. Maintenant, comme Pelé depuis le début de sa vie, c’est à Lula de faire quelque chose de bien pour notre nation."

En octobre, Joao avait voté Jair Bolsanaro, le président sortant. Finalement, Lula a gagné les élections. Avec la mort de son idole Pelé quelques jours avant l’investiture, ce supporter de Santos passe un très mauvais week-end. "Non, non et non! Le même week-end, la mort de Pelé qui nous était chère, c’était une légende, le meilleur d’entre nous. Et Lula investis aussi ce dimanche, ce ne sera pas facile maintenant pour nous les supporters de Bolsonaro."

Après cette séquence politique ce dimanche à Brasilia, sous très haute surveillance, tout le pays tournera son regard vers la petite ville de Santos, au sud de Sao Paulo, pour les hommages et les funérailles du roi Pelé, programmés lundi et mardi. Les images seront fortes et les Brésiliens au rendez-vous.