Mouscron: "Il n'a pas abandonné le club", Chevalier s'excuse après ses propos sur Gérard Lopez

Trois jours après avoir eu des mots très durs à l'encontre de l'actionnaire principal de son club , Gérard Lopez, l'attaquant français Teddy Chevalier s'est platement et longuement excusé dans un communiqué publié sur le site du Royal Excel Mouscron.

"Teddy Chevalier, l’amour amer du maillot", titrait la Voix du Nord en janvier 2021. Un titre à l'image du personnage. Le Denaisien quittait Valenciennes, son club de cœur, un peu triste. Même s’il a retrouvé le chemin des filets avec son club de Mouscron, l’attaquant a lancé un cri du cœur assez semblable, usant de mots durs comme un coup de poing adressé à l'actionnaire principal du club, Gérard Lopez. Logique étant donné la situation extra-sportive de Mouscron, septième de D1B (sur huit équipes), la deuxième division belge, confronté à des remous tout au long d'une saison cauchemardesque.

"Vous savez, quand on est lâché comme des bêtes, sans salaire, c’est compliqué, avait-il lâché à l’issue d’un match contyre Westerlo (2-6). Tous les jours, on vient, on se donne. Sans savoir ce qu’on va devenir… Je n’ai pas peur des mots. On peut casser mon contrat demain. Mais Gérard Lopez est un lâche. Il faut arrêter de le brosser dans le sens du poil. Tout le travail qu’on a fourni est foutu à l’eau par une personne qui se prend pour Dieu…" Un discours très dur qui en dit long sur la très lourde atmosphère qui entoure le club depuis plusieurs mois.

Chevalier dit s'être fourvoyé au sujet de Lopez

Des arriérés de salaires un temps constatés concernant les joueurs, le staff et l'ensemble du personnel, ayant en plus entraîné des grèves, ont plombé la saison du club. Un différend financier entre Mouscron et la direction actuelle du LOSC; autour d'une convention signée à l'époque où Gérard Lopez possédait les des deux clubs, a provoqué des répercussions directes sur tous les salariés du Royal Excel Mouscron.

"La frustration et le désarroi engendrés par ce revers ont fait que mes mots ont dépassé ma pensée, s’est finalement excusé Teddy Chevalier dans un communiqué. Je n’aurais pas dû réagir à chaud mais l’incertitude qui plane sur l’avenir du club et des personnes qui œuvrent quotidiennement à son bon fonctionnement me brise le cœur. Tous les jours, je discute avec mes coéquipiers mais aussi avec les employés du club et nous sommes tous dans l’expectative."

"En m’en prenant directement à M. Lopez, je me suis fourvoyé, a-t-il admis. Depuis le mois d’octobre, même si la situation n’est pas idyllique, l’actionnaire principal a toujours rempli ses obligations. Certes nous avons enregistré des retards dans le paiement des salaires à certains moments mais au final, nous avons toujours été payés. Je tiens donc à rétablir les choses. M. Lopez a toujours tenu ses engagements et contrairement à ce que j’ai pu dire sous le coup de la frustration, il n’a pas abandonné le club. Si cela avait été le cas, nous ne serions plus payés depuis le mois d’octobre et le club aurait dû mettre la clé sous le paillasson. Dont acte."