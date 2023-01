National 3: le Gazélec Ajaccio vers une liquidation judiciaire

Selon les informations de Corse-Matin, le Gazélec Ajaccio se rapproche du dépôt de bilan, alors que le club est retombé en National 3 et que la décision a été mise en délibéré au 30 janvier prochain. Sa saison est d’ores et déjà terminée.

Le Gazélec Ajaccio vit peut-être ses dernières heures, au moins dans sa configuration actuelle. Convoqué ce lundi devant le tribunal de commerce d’Ajaccio, le club n’a pas encore reçu de verdict alors qu’il a été placé en redressement judiciaire le 19 décembre dernier en raison de difficultés financières. Selon les informations de Corse-Matin, confirmées par un post du GFCA sur les réseaux sociaux, les juges ont mis leur décision en délibéré au 30 janvier prochain.

Ces dernières semaines, les supporters corses avaient mis la main à la poche pour tenter de sauver leur club, qui a récolté plus de 20.000 euros de dons. Pour rappel, les comptes du club sont gelés depuis près d’un an et demi et le propriétaire et président Johann Carta est incarcéré depuis la fin d’année dernière. Le média régional estime que la liquidation judiciaire "semble être l’issue inéluctable", alors le club ne rejouera plus cette saison. Il pointait pourtant à un point de la deuxième place, après 12 matchs joués.

Pour Choplin, "l'aventure se termine"

Présent en National 3 depuis la saison 2021-2022, le GFC Ajaccio poursuit sa longue dégringolade. Auteur d’une saison en Ligue 1 en 2015-2016 achevée à la 19e place, la seule de son histoire, le club était immédiatement retombé en Ligue 2 avant de petit à petit disparaître des projecteurs. Le tribunal judicaire statuera le 14 février prochain, ajoute Corse-Matin, ce qui déterminera l’avenir des sections amateur et des jeunes du club.

Jérémy Choplin, défenseur central expérimenté (37 ans) qui compte 50 matchs de Ligue 1 au compteur (Le Mans, Bastia, Metz), confirme sur son compte Twitter les mauvaises nouvelles, avec un message équivoque: "L’aventure avec le Gazélec se termine…"