National 3: les amendes lunaires mises en place par le Besançon Foot

Membre de National 3, le cinquième échelon du football français, le Besaçon Foot a mis en place un étonnant système d’amende pour ses joueurs. Il leur faudra par exemple débourser 50 euros s’ils s’endorment dans le bus ou bien 30 euros s’ils lâchent le marquage sur un coup de pied arrêté défensif amenant à un but…

Cinquième de son groupe de National 3, Besançon vit une saison loin des projecteurs. Pourtant, le club doubiste fait parler de lui ce vendredi avec la fuite d'une feuille de sanctions adressées aux joueurs en cas d’écart, sur le terrain comme en dehors, pour les neufs derniers matchs de championnat. L’Est Républicain dévoile les diverses amendes prévues, toutes plus étonnantes les unes que les autres.

Dix euros d'amende pour un penalty concédé, cinq euros par but encaissé

Ainsi, en cas de défaite, les 16 joueurs inscrits sur la feuille de match devront s’acquitter de 160 euros (dix euros chacun). Si l’équipe se situe dans les cinq dernières places du classement, l’amende sera beaucoup plus salée, avec 100 euros prévus par joueur. Chacun devra payer cinq euros à chaque but encaissé.

Plus surprenant, un joueur sera sanctionné à hauteur de 50 euros s’il s’endort dans le bus de l’équipe, à moins que le déplacement ne s’effectue à plus de trois heures du coup d’envoi. Dans le jeu, les fautifs seront aussi punis individuellement. À savoir une amende de dix euros pour un penalty provoqué ou une faute dans les 30 derniers mètres dont le coup franc amène un but. En cas d’erreur de marquage fatale sur coup de pied arrêté défensif, le montant s'élèvera à 30 euros.

L'argent récolté destiné aux joueurs

Les téléphones sont également interdits dans le vestiaire, avec une exception faite pour l’écoute de musique. Comme le révèle le quotidien local, l’argent issu de ces amendes sera regroupé dans un pot commun, ensuite destiné aux joueurs. Si l’entraîneur Benoît Pansier "assume", justifiant cette politique par une débâcle en coupe régionale, son président Carl Frascaro a répondu à la polémique en décidant de retirer la feuille de sanctions de son vestiaire.